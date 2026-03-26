क्या सच में 11,000 साल तक चला भगवान राम का राज, जानिए शास्त्रों की व्याख्या और असली गणित
Lord Rama Rule Duration: राम का शासनकाल ‘राम राज्य’ के नाम से प्रसिद्ध है, जिसे न्याय, समानता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। यह एक ऐसा आदर्श शासन था जहां कोई अन्याय नहीं था, जनता सुखी और सुरक्षित थी, धर्म और नीति का पालन होता था।
भगवान श्रीराम भारतीय संस्कृति और आस्था के सबसे महत्वपूर्ण प्रतीकों में से एक हैं। उन्हें राम या भगवान राम के रूप में पूजा जाता है, जो मर्यादा, धर्म और आदर्श जीवन के प्रतीक माने जाते हैं। इसी कारण उन्हें ‘मर्यादा पुरुषोत्तम’ कहा जाता है, यानी ऐसा पुरुष जो अपने जीवन में हर मर्यादा का पालन करता है। (Photo Source: Unsplash)
उनके जीवन से जुड़े कई ऐसे तथ्य हैं, जो आज भी लोगों को आकर्षित करते हैं। इन्हीं में से एक सवाल अक्सर उठता है- ‘क्या भगवान राम ने सच में 11,000 साल तक राज किया था?’ आइए इस विषय को विस्तार से समझते हैं। (Photo Source: Unsplash)
रामायण और भगवान राम का जीवन रामायण के अनुसार भगवान राम का जन्म त्रेता युग में हुआ था। यह वह काल था जब धर्म और सत्य की स्थापना के लिए भगवान विष्णु ने राम के रूप में अवतार लिया। यह युग लाखों वर्षों तक चला माना जाता है। (Photo Source: Unsplash)
राम को विष्णु के सातवें अवतार के रूप में पूजा जाता है और वे मानव रूप में जन्म लेने वाले सबसे प्राचीन देवताओं में से एक माने जाते हैं। राम का जीवन एक आदर्श पुत्र, पति और राजा के रूप में देखा जाता है। (Photo Source: Express Archive)
क्या भगवान राम ने 11,000 साल तक शासन किया? यह सवाल अक्सर लोगों के मन में आता है कि क्या सच में भगवान राम ने 11,000 वर्षों तक अयोध्या पर राज किया था? रामायण के एक श्लोक में लिखा है: “दश वर्ष सहस्राणि दश वर्ष शतानि च। रामो राज्यम् उपासित्वा ब्रह्मलोकं प्रयास्यति।।” (Photo Source: Express Archive)
अर्थात भगवान राम ने 10,000 + 1,000 यानी कुल 11,000 वर्षों तक राज्य किया। इस आधार पर माना जाता है कि रामराज्य का काल बहुत लंबा था, जिसे एक आदर्श शासन का प्रतीक माना जाता है। (Photo Source: Unsplash)
लेकिन दूसरी मान्यता क्या कहती है? कुछ विद्वानों के अनुसार भगवान राम का जीवनकाल लगभग 5100 BCE (करीब 7,000 साल पहले) माना जाता है। ऐसे में सवाल उठता है कि 11,000 साल का शासन कैसे संभव है? (Photo Source: Unsplash)
इसका उत्तर महाभारत में मिलता है, जहां एक महत्वपूर्ण सिद्धांत बताया गया है: “अहोरात्रं महाराज तुल्यं संवत्सरेण हि”। इसका अर्थ है कि धर्म के अनुसार जीवन जीने वाले राजा के लिए एक दिन एक वर्ष के बराबर होता है। (Photo Source: Pixabay)
11,000 साल का असली मतलब क्या है? अगर इस सिद्धांत को लागू करें, तो 11,000 ‘वर्ष’ = 11,000 ‘दिन। इसका अर्थ हुआ 11,000 दिन = 30 साल 6 महीने। यानी वास्तविक रूप में भगवान राम ने लगभग 30 साल 6 महीने तक अयोध्या पर शासन किया था। (Photo Source: Unsplash)
भगवान राम के जीवन के महत्वपूर्ण तथ्य राम 25 वर्ष की उम्र में वनवास गए। 14 साल बाद, 39 वर्ष की उम्र में अयोध्या लौटे। इसके बाद उनका राज्याभिषेक हुआ। लगभग 30 साल शासन करने के बाद, उन्होंने 70 वर्ष की उम्र में राज्य त्याग दिया। (Photo Source: Unsplash)
क्या है रामराज्य की असली परिभाषा? रामराज्य केवल एक लंबा शासनकाल नहीं था, बल्कि यह एक आदर्श शासन व्यवस्था का प्रतीक था, जिसमें न्याय और समानता थी, जनता सुखी और सुरक्षित थी, धर्म और नैतिकता सर्वोपरि थे। (Photo Source: Unsplash)