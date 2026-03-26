1 /11

भगवान श्रीराम भारतीय संस्कृति और आस्था के सबसे महत्वपूर्ण प्रतीकों में से एक हैं। उन्हें राम या भगवान राम के रूप में पूजा जाता है, जो मर्यादा, धर्म और आदर्श जीवन के प्रतीक माने जाते हैं। इसी कारण उन्हें ‘मर्यादा पुरुषोत्तम’ कहा जाता है, यानी ऐसा पुरुष जो अपने जीवन में हर मर्यादा का पालन करता है। (Photo Source: Unsplash)