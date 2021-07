1 / 9

Mulayam Singh Yadav Second Wife and Daughter in laws: मुलायम सिंह यादव का परिवार देश का सबसे बड़ा राजनीतिक परिवार है। इस फैमिली से 18 सदस्य सक्रिय राजनीति में हैं। परिवार की महिलाएं भी अब पॉलिटिक्स में आ चुकी हैं। आइए जानें मुलायम सिंह यादव की कुछ बहुओं से जुड़े रोचक सीक्रेट्स: