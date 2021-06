1 / 7

Mulayam Singh Yadav Second Wife and Daughter in laws: मुलायम सिंह यादव का परिवार यूपी और देश की राजनीति में काफी कद्दावर माना जाता है। इस परिवार के कई सदस्य यूपी विधानसभा से लेकर देश की सर्वोच्च संस्था संसद तक में जनता का प्रतिनिधित्व करते आए हैं। जहां मुलायम के बेटे अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) की बहू डिंपल यादव (Dimple Yadav) सासंद रह चुकी हैं वहीं परिवार की बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जो अपने पतियों के विपरीत राजनीति से काफी दूर हैं।आइए डालें मुलायम परिवार की उन्हीं बहुओं पर एक नजर: