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जंगल और समुद्र की दुनिया में सिर्फ ताकत ही नहीं, बल्कि दिमाग भी सबसे बड़ा हथियार होता है। कई शिकारी ऐसे हैं जो अपने शिकार को ताकत से नहीं, बल्कि साइकोलॉजिकल ट्रिक्स से मात देते हैं। ये शिकारी अपने शिकार के दिमाग को भ्रमित, धोखा या नियंत्रित कर देते हैं, और शिकार को पता भी नहीं चलता कि वह जाल में फंस चुका है। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ हैरान कर देने वाले ‘साइकोलॉजिकल हंटर्स’ के बारे में-

(Photo Source: Unsplash)