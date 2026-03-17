शिकार को पहले करते हैं कन्फ्यूज, फिर खत्म, ये जानवर हैं सबसे खतरनाक साइकोलॉजिकल हंटर्स
Cleverest Hunters in the Animal Kingdom: प्रकृति में शिकार सिर्फ ताकत का खेल नहीं है, यह दिमाग, धोखे और रणनीति का भी खेल है। ये शिकारी हमें सिखाते हैं कि कभी-कभी जीतने के लिए सबसे जरूरी होता है, दूसरे के दिमाग को समझना और उसे मात देना। जानिए इन अनोखे प्रिडेटर्स के बारे में।
जंगल और समुद्र की दुनिया में सिर्फ ताकत ही नहीं, बल्कि दिमाग भी सबसे बड़ा हथियार होता है। कई शिकारी ऐसे हैं जो अपने शिकार को ताकत से नहीं, बल्कि साइकोलॉजिकल ट्रिक्स से मात देते हैं। ये शिकारी अपने शिकार के दिमाग को भ्रमित, धोखा या नियंत्रित कर देते हैं, और शिकार को पता भी नहीं चलता कि वह जाल में फंस चुका है। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ हैरान कर देने वाले ‘साइकोलॉजिकल हंटर्स’ के बारे में-
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Alligator Snapping Turtle यह कछुआ पानी में बिल्कुल स्थिर रहता है और अपना मुंह खोलकर बैठ जाता है। इसकी जीभ एक हिलती हुई कीड़े जैसी दिखती है। मछलियां इसे असली चारा समझकर पास आती हैं, और पलभर में इसका शिकार बन जाती हैं। (Photo Source: Pexels)
Cuttlefish कटलफिश अपने शरीर पर तेजी से रंग बदलने वाले पैटर्न (strobing pulses) दिखाती है। ये पैटर्न केकड़े के दिमाग को इतना भ्रमित कर देते हैं कि वह कुछ पल के लिए ‘फ्रीज’ हो जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर कटलफिश हमला करती है। (Photo Source: Unsplash)
Humpback Whale हंपबैक व्हेल मछलियों को पकड़ने के लिए पानी में बुलबुलों का एक जाल बनाती है। ये बुलबुले मछलियों को एक जगह घेर लेते हैं। फिर व्हेल अचानक ऊपर आकर हजारों मछलियों को एक साथ निगल जाती है। (Photo Source: Unsplash)
Margay Cat मार्गे बिल्ली अपनी चालाकी के लिए मशहूर है। यह बंदर के बच्चे की आवाज़ इतनी सटीक तरीके से निकालती है कि असली मां उसे बचाने के लिए पेड़ से नीचे आ जाती है। लेकिन वहां कोई बच्चा नहीं होता, सिर्फ एक शिकारी उसका इंतजार कर रहा होता है। (Photo Source: Unsplash)
Orca ओर्का यानी किलर व्हेल समुद्र के सबसे बुद्धिमान शिकारी माने जाते हैं। ये सील का शिकार करने के लिए एक साथ मिलकर लहरें बनाते हैं। ये लहरें बर्फ पर बैठे सील को पानी में गिरा देती हैं। हैरानी की बात यह है कि ये तकनीक वे अपने बच्चों को भी सिखाते हैं, बिल्कुल किसी मिलिट्री ट्रेनिंग की तरह। (Photo Source: Unsplash)
Portia Spider पोर्टिया स्पाइडर दूसरे मकड़ियों के जाल में घुसकर धागों को इस तरह हिलाती है जैसे कोई शिकार फंसा हो। असली मकड़ी जब उस ‘फंसे हुए शिकार’ को पकड़ने आती है, तब खुद शिकार बन जाती है। यह पूरी तरह दिमागी खेल है। (Photo Source: Unsplash)