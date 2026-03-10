6 /7

Crocodilians (मगरमच्छ)

मगरमच्छ पृथ्वी पर लगभग 20 करोड़ (200 मिलियन) साल से मौजूद हैं। यानी ये डायनासोर के समय से लेकर आज तक जीवित हैं। इनकी सबसे बड़ी खासियत इनका बेहद ताकतवर जबड़ा है। मगरमच्छ की bite force लगभग 16,000 न्यूटन (करीब 3700 पाउंड) तक हो सकती है, जो जानवरों की दुनिया में सबसे शक्तिशाली काटने की ताकतों में से एक है। वैज्ञानिकों का मानना है कि मगरमच्छ का शरीर लाखों साल से लगभग वैसा ही है, क्योंकि इसकी बनावट पहले से ही इतनी प्रभावी है कि प्रकृति को इसमें ज्यादा बदलाव करने की जरूरत नहीं पड़ी। (Photo Source: Pexels)