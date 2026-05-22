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हर साल दुनिया भर से लाखों पक्षी हजारों किलोमीटर की अद्भुत यात्रा तय करके भारत पहुंचते हैं। ये रंग-बिरंगे मेहमान साइबेरिया की बर्फीली धरती, यूरोप के ठंडे इलाकों और आर्कटिक क्षेत्रों से भारत के गर्म और अनुकूल मौसम में शरण लेने आते हैं। सर्दियों की कठोर ठंड से बचने और भोजन की तलाश में ये पक्षी भारत की झीलों, वेटलैंड्स और जंगलों को अपना अस्थायी घर बना लेते हैं। आइए जानते हैं ऐसे ही 6 शानदार प्रवासी पक्षियों के बारे में, जो हर साल भारत की सुंदरता में चार चांद लगा देते हैं। (Photo Source: Pexels)