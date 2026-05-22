जानिए क्यों हर साल हजारों किलोमीटर उड़कर भारत पहुंचते हैं ये रंग-बिरंगे विदेशी पक्षी
Migratory Birds: भारत की विविध जलवायु, वेटलैंड्स, झीलें और जंगल दुनिया भर के प्रवासी पक्षियों के लिए सुरक्षित आश्रय प्रदान करते हैं। ये पक्षी न केवल जैव विविधता को समृद्ध करते हैं, बल्कि प्रकृति प्रेमियों और बर्ड वॉचर्स के लिए भी आकर्षण का केंद्र बनते हैं।
हर साल दुनिया भर से लाखों पक्षी हजारों किलोमीटर की अद्भुत यात्रा तय करके भारत पहुंचते हैं। ये रंग-बिरंगे मेहमान साइबेरिया की बर्फीली धरती, यूरोप के ठंडे इलाकों और आर्कटिक क्षेत्रों से भारत के गर्म और अनुकूल मौसम में शरण लेने आते हैं। सर्दियों की कठोर ठंड से बचने और भोजन की तलाश में ये पक्षी भारत की झीलों, वेटलैंड्स और जंगलों को अपना अस्थायी घर बना लेते हैं। आइए जानते हैं ऐसे ही 6 शानदार प्रवासी पक्षियों के बारे में, जो हर साल भारत की सुंदरता में चार चांद लगा देते हैं। (Photo Source: Pexels)
ग्रेटर फ्लेमिंगो ग्रेटर फ्लेमिंगो दुनिया की सबसे बड़ी फ्लेमिंगो प्रजाति है, जो अपने आकर्षक गुलाबी रंग के लिए प्रसिद्ध है। इसका रंग इसके भोजन- झींगा, प्लैंकटन और शैवाल से मिलता है। ये पक्षी आमतौर पर एक ही साथी चुनते हैं और एक बार में केवल एक अंडा देते हैं। भारत में गुजरात का रण ऑफ कच्छ इनके प्रमुख प्रजनन स्थलों में से एक है। सर्दियों के मौसम में हजारों फ्लेमिंगो राजस्थान की सांभर झील और मुंबई के सेवरी मडफ्लैट्स में देखे जा सकते हैं। (Photo Source: Pexels)
नॉर्दर्न शोवेलर नॉर्दर्न शोवेलर एक प्रवासी बतख है, जिसकी सबसे खास पहचान इसकी चौड़ी और चम्मच जैसी चोंच है। यह अपनी चोंच की मदद से पानी से भोजन छानकर खाती है। भारत में ओडिशा की चिलिका झील इन पक्षियों का प्रमुख शीतकालीन ठिकाना है। हर साल यहां साइबेरिया, कजाकिस्तान और आर्कटिक क्षेत्रों से लाखों जलपक्षी पहुंचते हैं। यह झील उनके लिए भोजन और सुरक्षित आवास उपलब्ध कराती है। (Photo Source: Pexels)
स्पॉटेड रेडशैंक स्पॉटेड रेडशैंक अपनी बदलती रंगत के लिए जाना जाता है। प्रजनन के समय इसका शरीर लगभग काला हो जाता है, जिसमें सफेद धब्बे दिखाई देते हैं, जबकि सर्दियों में इसके पंख हल्के ग्रे रंग के हो जाते हैं। ये पक्षी उत्तरी यूरोप और एशिया के ठंडे दलदली इलाकों में प्रजनन करते हैं और सर्दियों में भारत के एनसीआर के धनौरी वेटलैंड्स, दादरी, ओखला बर्ड पार्क और गुजरात के नल सरोवर में देखे जाते हैं। (Photo Source: Pexels)
ब्लूथ्रोट ब्लूथ्रोट एक बेहद खूबसूरत छोटा पक्षी है, जिसकी पहचान उसके चमकीले नीले गले से होती है, जिस पर जंग जैसे रंग और काली धारियां होती हैं। नर ब्लूथ्रोट मादा की तुलना में अधिक रंगीन और आकर्षक होता है। ये पक्षी उत्तरी यूरेशिया में प्रजनन करते हैं और सर्दियों में भारत के महाराष्ट्र (ठाणे और नवी मुंबई) तथा मध्य प्रदेश के झाड़ीदार क्षेत्रों और वेटलैंड्स में दिखाई देते हैं। (Photo Source: Pexels)
एशियन कोयल एशियन कोयल कुक्कू परिवार का सदस्य है और अपनी मधुर आवाज के लिए प्रसिद्ध है। यह एक ‘ब्रूड पैरासाइट’ पक्षी है, यानी अपने अंडे कौवों के घोंसलों में देती है, जहां कौवे उसके बच्चों को पालते हैं। नर कोयल चमकदार काले रंग का होता है, जबकि मादा भूरे रंग की होती है। भारत में गर्मियों और मानसून के दौरान इसकी ‘कू-ऊ’ की आवाज हर जगह सुनाई देती है। यह नेपाल जैसे पड़ोसी क्षेत्रों से आंशिक रूप से प्रवास करती है। (Photo Source: Pexels)
साइबेरियन क्रेन साइबेरियन क्रेन दुनिया की सबसे दुर्लभ सारस प्रजातियों में से एक है और इसे IUCN रेड लिस्ट में ‘गंभीर रूप से संकटग्रस्त’ (Critically Endangered) माना गया है। यह सुंदर सफेद पक्षी लंबी टांगों, काले पंखों के सिरों और लाल चेहरे के साथ बेहद आकर्षक दिखता है। यह रूस के आर्कटिक टुंड्रा क्षेत्र का मूल निवासी है और ऐतिहासिक रूप से सर्दियों में राजस्थान के भरतपुर स्थित केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान में देखा जाता रहा है। (Photo Source: Pexels)