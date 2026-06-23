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परिजनों के पास अब कुछ रह गया है तो सिर्फ दर्द और एक कचट की काश कुछ कर पाते। सरकार भले किसी को सस्पेंड कर दे या बिल्डिंग को गिरा दे, लेकिन परिजनों के दर्द को कम नहीं कर सकती है। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए आने वाले समय में इस तरह का विकराल त्रासदी न हो। किसी परिजन को यह दिन न देखना पड़े। हर अवैध कोचिंग सेंटर से लेकर अन्य इमारतों के खिलाफ सरकार को सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए। (Photo Source: ANI)

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