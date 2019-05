Published on May 24, 2019 11:41 am

1 / 6 Lok Sabha Elections Results 2019: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सुनामी एवं करिश्माई नेतृत्व के चलते भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव में इस साल देश के तमाम राज्यों में भारी मतों से जीत दर्ज की है। राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, गुजरात, मध्यप्रदेश, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़, उत्तरप्रदेश, बिहार जैसे राज्यों में बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियों के उम्मीदवारों ने इन चुनावों में शानदार प्रदर्शन किया। इस साल पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी ने तृणमूल कांग्रेस को कांटे की टक्कर दी। जहां पर बीजेपी को 16 और टीएमसी के खाते में 22 सीटें आई हैं। टीएमसी ने इस साल के लोकसभा चुनावों में बीजेपी को शिकस्त देने के लिए फिल्मों की खूबसूरत अदाकाराओं को भी मैदान में उतारा था लेकिन पार्टी कमजोर नहीं पड़ी। हालांकि बीजेपी में भी इस साल तमाम जाने-माने चेहरे शामिल हुए। बीजेपी के सेलिब्रिटी चेहरों में निरहुआ को छोड़ बाकी सभी ने जीत हासिल की है। बहरहाल, यहां हम उन स्टार्स के बारे में बताने जा रहे हैं जो इस साल चुनावी मैदान में उतरे और अपने-अपने क्षेत्रों में प्रचंड जीत हासिल की। अब तक इन सेलेब्स को बॉलीवुड और खेल जगत की सुर्खियों में देखते थे लेकिन अब ये राजनीति के चमकते स्टार बन गए हैं। जानिए 2019 के लोकसभा चुनावों में किन-किन स्टार्स ने हासिल की बड़ी जीत। (All Pics- Instagram)

2 / 6 बॉलीवुड अभिनेता बनकर पर्दे पर तो सनी देओल पहले से ही सुपरहिट थे और अब राजनीति में उन्होंने शानदार प्रदर्शन कर अपना लोहा मनवा दिया है। सनी देओल पंजाब की गुरुदासपुर सीट से चुनावी मैदान में पहली बार उतरे थे, जहां पर उन्होंने कांग्रेस के सुनील कुमार जाखड़ को 77108 वोटों से हराकर जीत दर्ज की है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि इससे पहले इस सीट से दिवंगत अभिनेता विनोद खन्ना भी यहां के सांसद रह चुके हैं।

3 / 6 इस साल दिल्ली की नॉर्थ सीट से बी-टाउन के जाने-माने सिंगर हंसराज हंस ने भी बीजेपी की ओर से पहली चुनाव लड़ा था, जिन्होंने आप के उम्मीदवार गुग्गन सिंह को 5 लाख वोटों से हराया। जबिक कांग्रेस के उम्मीदवार राजेश लिलोठिया को 2,36,882 वोटों से हराया। हंसराज को 8,48,663 वोट मिले हैं।

4 / 6 क्रिकेट से सन्यास लेकर राजनीति में एंट्री करने वाले गौतम गंभीर ने पूर्वी दिल्ली की लोकसभा सीट जीतकर धमाकेदार प्रदर्शन किया। गंभीर क्रिकेट की पिच पर तो हिट थे ही और ठीक उसी तरह उन्होंने बीजेपी की ओर से चुनाव लड़कर राजनीति में भी शानदार आगाज किया है। उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार अरविंदर सिंह लवली और आम आदमी पार्टी की आतिशी को 3 लाख से ज्यादा वोटों से हराया है।

5 / 6 पश्चिम बंगाल में बशीरहाट लोकसभा सीट ने बांग्ला फिल्मों की ऐक्ट्रेस और मॉडल नुसरत जहां इस साल पहली बार मैदान में उतरी थीं। उन्होंने बीजेपी के शायंतन बसु को 3 लाख वोटों से हराकर जीत दर्ज की है।