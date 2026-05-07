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गर्मी के मौसम में नींबू पानी से लेकर अचार, सलाद और रोजमर्रा की रसोई तक, नींबू भारतीय खानपान का अहम हिस्सा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसा शहर भी है जिसे ‘लेमन कैपिटल ऑफ इंडिया’ कहा जाता है? यह शहर है आंध्र प्रदेश का गुंटूर, जो देश में नींबू उत्पादन और व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। (Photo Source: Pexels)