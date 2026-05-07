भारत का लेमन कैपिटल कहलाता है ये शहर, यहां से देशभर में पहुंचते हैं नींबू
Lemon Capital of India: यह सिटी केवल अपनी कृषि अर्थव्यवस्था के लिए ही नहीं, बल्कि भारत की ‘लेमन पावरहाउस’ पहचान के लिए भी मशहूर है। यहां की थोक मंडियों में तय होने वाले दाम कई राज्यों में नींबू की कीमतों को प्रभावित करते हैं।
गर्मी के मौसम में नींबू पानी से लेकर अचार, सलाद और रोजमर्रा की रसोई तक, नींबू भारतीय खानपान का अहम हिस्सा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसा शहर भी है जिसे ‘लेमन कैपिटल ऑफ इंडिया’ कहा जाता है? यह शहर है आंध्र प्रदेश का गुंटूर, जो देश में नींबू उत्पादन और व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। (Photo Source: Pexels)
आंध्र प्रदेश का गुंटूर जिला अपने बड़े पैमाने पर नींबू उत्पादन के लिए पूरे देश में मशहूर है। यहां हर दिन हजारों टन नींबू देश के अलग-अलग राज्यों और शहरों में भेजे जाते हैं। खासकर गर्मियों के मौसम में जब नींबू की मांग तेजी से बढ़ जाती है, तब गुंटूर के बाजारों में भारी चहल-पहल देखने को मिलती है। (Photo Source: Pexels)
क्यों खास है गुंटूर का नींबू? गुंटूर का मौसम और मिट्टी नींबू की खेती के लिए बेहद अनुकूल मानी जाती है। यहां का गर्म तापमान, उपजाऊ जमीन और पर्याप्त बारिश सालभर नींबू उत्पादन में मदद करती है। यही वजह है कि यहां के किसान पीढ़ियों से नींबू की खेती करते आ रहे हैं। (Photo Source: Pexels)
गुंटूर के नींबू अपने तेज स्वाद, ज्यादा रस और लंबे समय तक खराब न होने की क्षमता के लिए प्रसिद्ध हैं। इसी कारण देशभर के व्यापारी यहां से बड़ी मात्रा में नींबू खरीदते हैं। (Photo Source: Pexels)
देशभर में सप्लाई होता है नींबू गुंटूर से हर दिन ट्रकों के जरिए दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे बड़े शहरों में नींबू भेजे जाते हैं। यहां के थोक बाजार देश में नींबू की कीमत तय करने में भी अहम भूमिका निभाते हैं। (Photo Source: Pexels)
अगर किसी साल हीटवेव, बेमौसम बारिश या कीटों के कारण उत्पादन कम हो जाए, तो इसका असर सीधे गुंटूर के बाजारों पर दिखाई देता है और फिर देशभर में नींबू के दाम बढ़ जाते हैं। (Photo Source: Pexels)
हजारों लोगों की रोजी-रोटी जुड़ी नींबू की खेती सिर्फ किसानों तक सीमित नहीं है। इससे जुड़े व्यापारियों, ट्रांसपोर्ट कर्मचारियों, पैकिंग यूनिट्स और मंडी मजदूरों सहित हजारों परिवारों की आजीविका इस कारोबार पर निर्भर करती है। (Photo Source: Pexels)
हालांकि किसानों को मौसम की मार, पानी की कमी, बढ़ती खाद की कीमतें और बाजार में उतार-चढ़ाव जैसी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है। इसके बावजूद नींबू यहां की सबसे महत्वपूर्ण बागवानी फसलों में शामिल है। (Photo Source: Pexels)
भारतीय संस्कृति में भी खास महत्व भारत में नींबू सिर्फ खाने-पीने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका सांस्कृतिक महत्व भी है। घरों, दुकानों और वाहनों के बाहर नींबू-मिर्च लटकाने की परंपरा आज भी काफी प्रचलित है, जिसे बुरी नजर से बचाने का प्रतीक माना जाता है। (Photo Source: Pexels)