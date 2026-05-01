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अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस की शुरुआत 19वीं सदी के औद्योगिक दौर से जुड़ी हुई है। उस समय फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूरों को बेहद कठिन परिस्थितियों में काम करना पड़ता था। उनसे 10 से 16 घंटे तक काम लिया जाता था, मजदूरी कम होती थी और सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं होते थे। यहां तक कि बच्चों से भी कठोर श्रम कराया जाता था। (Photo Source: Pexels)