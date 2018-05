Updated on May 7, 2018 11:51 am

1 / 6 KSEEB, Karnataka SSLC Results 2018 Online: कर्नाटक सेकेंडरी एजुकेशन एग्जामिनेशन बोर्ड (KSEEB)आज कर्नाटक सेकेंडरी स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट SSLC क्लास 10 रिजल्ट जारी करने वाला है। रिजल्ट दिन में 11 बजे जारी किया जाएगा। रिजल्ट बोर्ड अपनी आधिकारिक वेबसाइट kseeb.kar.nic.in और karresults.nic.in पर जारी किया जाएगा। कर्नाटक माध्यमिक शिक्षा परीक्षा बोर्ड (केएसईईबी) ने 23 मार्च से 6 अप्रैल 2018 तक कर्नाटक एसएससी कक्षा 10 की परीक्षाएं आयोजित की थीं। स्टूडेंट्स अपना रिजल्ट बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट्स के अलावा थर्ड पार्टी वेबसाइट्स पर भी देख सकते हैं। स्टूडेंट्स अपना रिजल्ट results.nic.in, examresults.net पर भी देख सकते हैं।

2 / 6 KSEEB, Karnataka SSLC Results 2018 Online: रिजल्ट देखने के लिए सबसे पहले बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट kseeb.kar.nic.in और karresults.nic.in पर जाएं।

3 / 6 KSEEB, Karnataka SSLC Results 2018 Online: अब आपको वेबसाइट के होम पेज पर ही कर्नाटक बोर्ड ऑफ 10th रिजल्ट 2018 SSLC का रिजल्ट देखने का ऑप्शन आ जाएगा। इस पर क्लिक कर दें।

4 / 6 KSEEB, Karnataka SSLC Results 2018 Online: क्लिक करने के बाद नया पेज खुल जाएगा। अब नए पेज पर अपनी डिटेल्स जैसे रोल नंबर आदि डालकर सबमिट कर दें।

5 / 6 KSEEB, Karnataka SSLC Results 2018 Online: सबमिट करने के बाद रिजल्ट आपके सामने होगा। अब स्टूडेंट्स अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं और इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं।