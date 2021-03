1 / 7

Aishwarya Rai Bachchan husband Abhishek did not watch Jaya Bachchan films: बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) और जया बच्चन (Jaya Bachchan) के बेटे अभिषेक बच्चन (Abhishek Bachchan) और श्वेता बच्चन नंदा (Shweta Bachchan Nanda) बचपन में अपनी मां की फिल्म देखने से कतराते थे। ऐश्वर्या राय (Aishwarya Rai) के पति अभिषेक बच्चन ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनकी मां की फिल्में देखने से वह हमेशा बचते रहे हैं। वहीं मां जया की फिल्म देखते ही श्वेता रोना शुरू कर देती थीं। आखिर क्या था ये माजरा आइए आपको बताएं। (All Photos: Social Media)