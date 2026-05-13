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दुनिया तेजी से वायरलेस तकनीक की ओर बढ़ रही है। जिस तरह आज Wi-Fi बिना तार के इंटरनेट पहुंचाता है, उसी तरह अब वैज्ञानिक बिना तार के बिजली पहुंचाने की तकनीक पर काम कर रहे हैं। इसी दिशा में फिनलैंड के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा प्रयोग किया है, जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है। वैज्ञानिकों ने हवा के जरिए बिजली ट्रांसमिट करने में सफलता हासिल की है। (Photo Source: Pexels)