लिफ्ट से लेकर क्रेडिट कार्ड तक, इतिहास के वो आविष्कार जिन्हें पहले मिली नफरत, बाद में बन गए जरूरत
इतिहास के कई बड़े आविष्कारों ने लोगों के मन में डर और विरोध की भावना पैदा कर दी थी। इसका मुख्य कारण ये था कि लोग नई चीजों से डरते थे, लेकिन जब लोग उनके लाभ को समझने लगे तो वही टेकनोलोजी जीवन का जरूरी हिस्सा बन गई। चलिए जानते हैं इन आविष्कारों के बारे…
इतिहास में कई ऐसे आविष्कार हुए हैं, जिन्हें आज हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का जरूरी हिस्सा मानते हैं, लेकिन जब वे पहली बार सामने आए थे, तब लोगों ने उनका विरोध किया था। नई तकनीकों को लेकर डर, असुरक्षा और बदलाव की आशंका हमेशा से रही है। लेकिन समय के साथ वही आविष्कार मॉडर्न सिविलाइजेशन की नींव बन गए। चलिए जानते हैं ऐसे आविष्कारों के बारे में जिन्हें कभी समाज के लिए खतरनाक माना गया था। (Photo Source: Pexels)
ऑटोमोबाइल जब पहली कार आई, तो लोगों ने इसे खतरनाक और शोर करने वाली मशीन बताया। उन्हें डर था कि इससे दुर्घटनाएं बढ़ेंगी और घोड़े डर जाएंगे। History Channel के रिसर्च के अनुसार, शुरुआती दौर में कारों को लेकर लोगों में डर और विरोध था और कई जगहों पर कारों की स्पीड सीमित करने के लिए सख्त नियम बनाए गए थे। (Photo Source: Pexels)
कैलकुलेटर जब इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर स्कूलों में इस्तेमाल होने लगे, तो शिक्षकों और अभिभावकों ने इसका विरोध किया। उनका मानना था कि इससे बच्चों की गणितीय क्षमता कमजोर हो जाएगी। MIT Technology Review के अनुसार, 1970 के दशक में कैलकुलेटर के बढ़ते उपयोग को लेकर एजुकेशन एक्सपर्ट्स के बीच बहस हुई थी कि यह छात्रों की मेंटल कैलकुलेशन एबिलिटी को प्रभावित कर सकता है। (Photo Source: Pexels)
क्रेडिट कार्ड जब क्रेडिट कार्ड 1950 के दशक में शुरू हुए, तो कई लोगों को डर था कि इससे लोग जरूरत से ज्यादा खर्च करेंगे और कर्ज में डूब जाएंगे। Library of Congress के हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स के अनुसार, शुरुआती वर्षों में कई व्यापारियों और ग्राहकों को इस बात पर संदेह था कि बिना नकद भुगतान के लेनदेन सुरक्षित और विश्वसनीय हो सकता है या नहीं। (Photo Source: Pexels)
बिजली की रोशनी जब बिजली के बल्ब आए, तो लोगों को डर था कि यह आंखों के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं और गैस लैंप ज्यादा सुरक्षित हैं। Library of Congress के हिस्टोरिकल रिकॉर्ड के अनुसार, शुरुआती दौर में बिजली को लेकर लोगों में डर और संदेह था, लेकिन धीरे-धीरे यह मॉडर्न लाइफ के लिए सबसे जरूरी चीज बन गई। (Photo Source: Pexels)
लिफ्ट आज ऊंची इमारतों में लिफ्ट के बिना जीवन मुश्किल है, लेकिन शुरुआती दौर में लोग इसमें बैठने से डरते थे। उन्हें लगता था कि हवा में लटकता डिब्बा कभी भी गिर सकता है और यह असुरक्षित है। Smithsonian Institution के अनुसार, 1850 के दशक में जब Elisha Otis ने सुरक्षित लिफ्ट का प्रदर्शन किया, तब लोगों को भरोसा दिलाने के लिए सार्वजनिक प्रदर्शन करना पड़ा क्योंकि लोग इस नई तकनीक पर भरोसा नहीं कर रहे थे। (Photo Source: Pexels)
ईमेल आज ईमेल ग्लोबल कम्युनिकेशन का मुख्य साधन है, लेकिन शुरुआत में लोगों को डर था कि इससे ट्रेडिशनल लेटर राइटिंग खत्म हो जाएगा। BBC के हिस्टोरिकल आर्टिकल्स के अनुसार, जब Ray Tomlinson ने 1971 में ईमेल की शुरुआत की, तब कई लोगों को लगता था कि यह कम्युनिकेशन को कम पर्सनल बना देगा। (Photo Source: Pexels)
रेफ्रिजरेटर जब रेफ्रिजरेटर बाजार में आए, तो लोगों को मशीन में भोजन रखने पर भरोसा नहीं था। उन्हें लगता था कि इससे भोजन खराब या जहरीला हो सकता है। Smithsonian Institution के अनुसार, शुरुआती दौर में लोगों को आर्टिफिशियल रूप से ठंडा किए गए भोजन की सुरक्षा पर संदेह था। (Photo Source: Pexels)
टेलीविजन जब टेलीविजन लोकप्रिय हुआ, तो कई एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी कि इससे लोगों की पढ़ने की आदत खत्म हो जाएगी और परिवार के सदस्यों के बीच बातचीत कम होगी। BBC के अनुसार, 20वीं सदी के मध्य में टेलीविजन को लेकर समाज में यह चिंता थी कि यह लोगों के बिहेवियर और सोशल लाइफ को बदल देगा। (Photo Source: Pexels)