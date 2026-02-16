1 /9

इतिहास में कई ऐसे आविष्कार हुए हैं, जिन्हें आज हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का जरूरी हिस्सा मानते हैं, लेकिन जब वे पहली बार सामने आए थे, तब लोगों ने उनका विरोध किया था। नई तकनीकों को लेकर डर, असुरक्षा और बदलाव की आशंका हमेशा से रही है। लेकिन समय के साथ वही आविष्कार मॉडर्न सिविलाइजेशन की नींव बन गए। चलिए जानते हैं ऐसे आविष्कारों के बारे में जिन्हें कभी समाज के लिए खतरनाक माना गया था। (Photo Source: Pexels)