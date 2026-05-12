अमित शाह ने अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस पर नर्सों को दी शुभकामनाएं, जानिए इस दिन का महत्व और पूरी कहानी
अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस नर्सों के योगदान को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। नर्सें केवल मरीजों की देखभाल ही नहीं करतीं, बल्कि वे भावनात्मक सहयोग, मेडिकल कोऑर्डिनेशन, डॉक्यूमेंटेशन और इमरजेंसी मैनेजमेंट जैसी कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां भी निभाती हैं।
Updated: May 12, 2026 10:36 IST
हर साल 12 मई को दुनियाभर में अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। यह दिन उन नर्सों के सम्मान में समर्पित है, जो अस्पतालों, क्लीनिकों, आपातकालीन सेवाओं और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में मरीजों की देखभाल कर स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ बनती हैं। नर्सें सिर्फ मरीजों की दवा और उपचार तक सीमित नहीं होतीं, बल्कि वे भावनात्मक सहारा देने, स्वास्थ्य निगरानी, आपात स्थिति में त्वरित निर्णय लेने और मरीजों के परिवारों को मार्गदर्शन देने जैसी कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाती हैं। इस खास अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी नर्सों को सम्मान देते हुए कहा कि नर्सें पीड़ितों के लिए उम्मीद की किरण हैं और राष्ट्र को उनके योगदान पर गर्व है। (Photo Source: Pexels)
क्यों मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस? अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस हर वर्ष फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती पर मनाया जाता है, जिन्हें आधुनिक नर्सिंग की जनक माना जाता है। उनका जन्म 12 मई 1820 को हुआ था। उन्होंने क्राइमियन युद्ध के दौरान घायल सैनिकों की सेवा कर नर्सिंग पेशे को नई पहचान दी और अस्पतालों में स्वच्छता तथा देखभाल के मानकों को बेहतर बनाया। उन्हें ‘द लेडी विद द लैम्प’के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वे रात में मरीजों का हाल जानने के लिए हाथ में दीपक लेकर अस्पतालों का दौरा करती थीं। (Photo Source: Pexels)
अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस का इतिहास इस दिन को मनाने का विचार पहली बार 1953 में अमेरिका के स्वास्थ्य विभाग की अधिकारी डोरोथी सदरलैंड ने रखा था। हालांकि उस समय इसे आधिकारिक मंजूरी नहीं मिली। इसके बाद अंतरराष्ट्रीय नर्स परिषद (ICN) ने 1965 से इस दिन को मनाना शुरू किया। बाद में 1974 में 12 मई को आधिकारिक तौर पर अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में घोषित किया गया। आज यह दिन दुनिया के 100 से अधिक देशों में मनाया जाता है। (Photo Source: Pexels)
International Nurses Day 2026 की थीम क्या है? साल 2026 के लिए अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस की थीम है, “Our Nurses. Our Future. Empowered Nurses Save Lives.” (यानी हमारी नर्सें, हमारा भविष्य: सशक्त नर्सें जीवन बचाती हैं)। इस थीम का उद्देश्य यह संदेश देना है कि मजबूत स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए नर्सों को सुरक्षित कार्यस्थल, बेहतर अवसर, उचित वेतन और पर्याप्त सहयोग मिलना बेहद जरूरी है। (Photo Source: Pexels)
नर्सों की भूमिका क्यों है इतनी महत्वपूर्ण? नर्सें स्वास्थ्य सेवाओं का एक अहम हिस्सा हैं और लगभग हर स्तर पर मरीजों की देखभाल में शामिल रहती हैं। उनकी प्रमुख जिम्मेदारियों में मरीजों को दवाएं देना और स्वास्थ्य की निगरानी करना, सर्जरी के दौरान डॉक्टरों की सहायता करना, आपातकालीन स्थितियों में प्राथमिक उपचार देना, गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं की देखभाल, मरीजों और परिवारों को मानसिक व भावनात्मक सहारा देना, सामुदायिक स्वास्थ्य जागरूकता और घरेलू देखभाल शामिल हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, नर्सें वैश्विक स्वास्थ्य कार्यबल का लगभग 50 प्रतिशत हिस्सा हैं। (Photo Source: Pexels)
नर्सों के सामने कौन-कौन सी चुनौतियां हैं? हालांकि नर्सों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन आज भी वे कई चुनौतियों का सामना कर रही हैं, जैसे- वैश्विक स्तर पर नर्सों की कमी, लंबे कार्य घंटे और मानसिक तनाव, कार्यस्थल पर सुरक्षा की कमी, सीमित संसाधनों में काम करने का दबाव, उचित वेतन और सम्मान की मांग। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार, दुनिया में नर्सों की भारी कमी के कारण स्वास्थ्य सेवाओं पर दबाव बढ़ रहा है। (Photo Source: Pexels)
कैसे मनाया जाता है यह दिन? अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस पर दुनिया भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जैसे- अस्पतालों में सम्मान समारोह और पुरस्कार वितरण, स्वास्थ्य जागरूकता अभियान और मेडिकल कैंप, नर्सिंग छात्रों के लिए सेमिनार और कार्यशालाएं, सोशल मीडिया पर धन्यवाद संदेश और प्रेरणादायक कहानियां, सरकारी और निजी संस्थानों द्वारा विशेष सम्मान कार्यक्रम। (Photo Source: Pexels)
क्यों खास है यह दिन? अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस सिर्फ एक उत्सव नहीं, बल्कि उन लाखों नर्सों के प्रति आभार व्यक्त करने का अवसर है, जो हर दिन अपनी सेवा, करुणा और समर्पण से अनगिनत लोगों की जान बचाती हैं। यह दिन हमें याद दिलाता है कि एक मजबूत स्वास्थ्य व्यवस्था तभी संभव है जब नर्सों को सम्मान, सुरक्षा और पर्याप्त समर्थन मिले। नर्सें वास्तव में स्वास्थ्य व्यवस्था की वह मजबूत नींव हैं, जिनके बिना बेहतर समाज और स्वस्थ भविष्य की कल्पना अधूरी है। (Photo Source: Pexels) (यह भी पढ़े: जब विज्ञान ने बदली जिंदगी: मॉडर्न लाइफ की शुरुआत करने वाले गिल्डेड एज के शानदार आविष्कार)