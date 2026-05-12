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हर साल 12 मई को दुनियाभर में अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। यह दिन उन नर्सों के सम्मान में समर्पित है, जो अस्पतालों, क्लीनिकों, आपातकालीन सेवाओं और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में मरीजों की देखभाल कर स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ बनती हैं। नर्सें सिर्फ मरीजों की दवा और उपचार तक सीमित नहीं होतीं, बल्कि वे भावनात्मक सहारा देने, स्वास्थ्य निगरानी, आपात स्थिति में त्वरित निर्णय लेने और मरीजों के परिवारों को मार्गदर्शन देने जैसी कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाती हैं। इस खास अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी नर्सों को सम्मान देते हुए कहा कि नर्सें पीड़ितों के लिए उम्मीद की किरण हैं और राष्ट्र को उनके योगदान पर गर्व है। (Photo Source: Pexels)