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बारिश आते ही कई जीव-जंतु उन स्थानों की खोज में बाहर निकलते हैं, जहां वह सुरक्षित महसूस करते हैं। इस मौसम में जब बिलों में पानी भर जाता है तो सांप भी बाहर निकलते हैं और सुरक्षित जगह की तलाश में वे जंगलों और खुले मैदानों से निकलकर गांवों और आसपास के इलाकों तक पहुंच जाते हैं। सांप अक्सर उन जगहों पर छिपते हैं जिसका इस्तेमाल कम होता है या फिर जहां अधिक अंधेरा रहता है। घर के स्टोर रूम, छोपड़ी, ऊपली रखने की जगह और कई बार घर के अंदर भी छिप जाते हैं। भारत में पाए जाने वाले कुछ सांप इतने जहरीले होते हैं कि इनके काटने पर अगर सही समय पर उपचार न मिले तो, जान भी जा सकती है। आइए जानते हैं भारत के सबसे जहरीले सांपों के बारे में और बरसात में कैसे इनसे बचें। (Photo Source: Freepik)