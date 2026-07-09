भारत में पाए जाने वाले 5 सबसे जहरीले सांप, बरसात में इस तरह करें बचाव
Deadliest Snakes in India: भारत में सांपों की 300 से अधिक प्राजातियां पाई जाती हैं, लेकिन इसमें से 5 को सबसे जहरीला माना जाता है। यहां पर पांच सांपों के बारे में बताया गया है। साथ ही यह भी जानकारी दी गई है कि बरसात के मौसम में किस तरह बचाव करें।
बारिश आते ही कई जीव-जंतु उन स्थानों की खोज में बाहर निकलते हैं, जहां वह सुरक्षित महसूस करते हैं। इस मौसम में जब बिलों में पानी भर जाता है तो सांप भी बाहर निकलते हैं और सुरक्षित जगह की तलाश में वे जंगलों और खुले मैदानों से निकलकर गांवों और आसपास के इलाकों तक पहुंच जाते हैं। सांप अक्सर उन जगहों पर छिपते हैं जिसका इस्तेमाल कम होता है या फिर जहां अधिक अंधेरा रहता है। घर के स्टोर रूम, छोपड़ी, ऊपली रखने की जगह और कई बार घर के अंदर भी छिप जाते हैं। भारत में पाए जाने वाले कुछ सांप इतने जहरीले होते हैं कि इनके काटने पर अगर सही समय पर उपचार न मिले तो, जान भी जा सकती है। आइए जानते हैं भारत के सबसे जहरीले सांपों के बारे में और बरसात में कैसे इनसे बचें। (Photo Source: Freepik)
आगे बढ़ने से पहले बताते चलें कि भारत में लगभग 300 से भी अधिक प्रजातियों के सांप पाए जाते हैं। लेकिन इसमें से चार ऐसे सांप हैं जिनके काटने से सबसे अधिक मौतें होती हैं। इसे ‘बिग फोर’ कहा जाता है जिसमें रसेल वाइपर, सॉ-स्केल्ड वाइपर, भारतीय कोबरा और भारतीय करैत हैं। (Photo Source: Freepik)
1- भारतीय कोबराभारतीय कोबरा दुनिया के सबसे अधिक विषैले सांपों में से एक है। भारत में कोबरा की कई प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन इस विशेष प्रजाति के सांपों के काटने की घटनाएं देश में सबसे अधिक होती हैं। इनकी लंबाई 6 फीट तक हो सकती है। किंग कोबरा की तरह भारतीय कोबरा में भी न्यूरोटॉक्सिक जहर होता है, जो सीधा तंत्रिका तंत्र पर हमला करता है। (Photo Source: Pexels)
2- भारतीय करैतभारत में सबसे जहरीले सांपों में से एक करैत भी है। भूरे या काले रंग की हल्की धारियों वाले करैत ज्यादातर रात में सक्रिय होते हैं। कई बार ये सोते समय भी काट लेते हैं। ये ज्यादातर खेतों, गांवों और झाड़ियों में पाए जाते हैं। इसका जहर भी न्यूरोटॉक्सिक होता है, जो तंत्रिका तंत्र को तेजी से प्रभावित करता है। (Photo Source: Freepik)
3- रसेल वाइपरभारत में पाए जाने वाले सबसे आम विषैले सांपों में से एक रसेल वाइपर है। हमला करने से पहले यह एक तेज आवाज निकालता है। इसका जहर हेमोटॉक्सिक होता है, जो खून, रक्त वाहिकाओं और किडनी को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। (Photo Source: Pexels)
4- सॉ-स्केल्ड वाइपरसॉ-स्केल्ड वाइपर न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया के सबसे विषैले सांपों में से एक हैं। इसे ‘छोटा भारतीय वाइपर’ भी कहा जाता है। ये सांप राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, दक्षिण भारत और रेतीले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यह आकार में छोटे होते हैं, लेकिन बेहद जहरीला सांप है। इसका जहर एक हेमोटॉक्सिन है जो शरीर में गंभीर रक्तस्राव और ऊतकों को नुकसान पहुंचा सकता है। (Photo Source: Pexels)
5- किंग कोबराकिंग कोबरा दुनिया का सबसे लंबे विषैले सांपों में से एक है। इसकी लंबाई 18 फीट तक हो सकती है। यह भारत के घने जंगलों, ठंडे दलदलों, बांस के झुरमुटों और जहां बारिश होती है वहां अधिक पाए जाते हैं। यह खेतों, गांवों और कभी-कभी घरों के आसपास भी देखे जाते हैं। इसका जहर एक न्यूरोटॉक्सिक होता है, जो शरीर के तंत्रिका तंत्र पर हमला करता है। समय पर इलाज न मिलने पर सांस लेने वाली मांसपेशियां काम करना बंद कर सकती हैं और जान भी जा सकती है। (Photo Source: Freepik)
बरसात में कैसे करें सांपों से बचावसांप बरसात में अधिक दिखाई देते हैं। ऐसे में घर के आसपास साफ-सफाई रखें, झाड़ियां न लगने दें। लकड़ी, ईंट टाइल या कबाड़ के ढेर को इकट्ठा न होने दें। दरवाजों और दीवारों की दरारें बंद करें, रात में बाहर निकलते वक्त हमेशा टॉर्च लेकर निकलें। खेत या बगीचे में जाते से पहले लंबे जूते और मोटे कपड़े पहनें। इसके साथ ही घर में साफ-सफाई बनाए रखें और सामान का ढेर न लगने दें। (Photo Source: Pexels)