बाली जैसा सर्फ कल्चर और मालदीव जैसी शांति, कम बजट में इंटरनेशनल वेकेशन वाला फील देंगे भारत के ये डेस्टिनेशन
अगर आप भी बाली या मालदीव जैसी खूबसूरत जगहों पर छुट्टियां बिताने का सपना देख रहे हैं, लेकिन ज्यादा खर्च या लंबी यात्रा से बचना चाहते हैं, तो भारत की ये डेस्टिनेशंस आपके लिए शानदार विकल्प हो सकती हैं। यहां आपको खूबसूरत बीच, एडवेंचर, रिलैक्सेशन और ट्रॉपिकल वाइब्स सब कुछ एक साथ मिल जाएगा।
हर कोई नीले समुद्र, सफेद रेत वाले बीच और सुकून भरी आइलैंड लाइफ का अनुभव लेना चाहता है, लेकिन इसके लिए हमेशा बाली या मालदीव जाना जरूरी नहीं है। विदेश यात्रा में वीजा, महंगी फ्लाइट्स और करेंसी एक्सचेंज जैसी परेशानियां भी जुड़ी रहती हैं। ऐसे में अब भारतीय ट्रैवलर्स देश के अंदर ही ऐसी जगहें खोज रहे हैं, जहां उन्हें वही ट्रॉपिकल वाइब्स, बीच कल्चर और रिलैक्सिंग छुट्टियों का अनुभव मिल सके। भारत में कई ऐसी डेस्टिनेशन हैं जो खूबसूरती और अनुभव के मामले में बाली और मालदीव को टक्कर देती हैं। आइए जानते हैं ऐसी 5 शानदार जगहों के बारे में। (Photo Source: Pexels)
गोकर्ण, कर्नाटक
कर्नाटक का गोकर्ण उन जगहों में शामिल है जहां लोग कुछ दिनों के लिए आते हैं और फिर लंबे समय तक रुकने का मन बना लेते हैं। यह एक बीच टाउन होने के साथ-साथ धार्मिक और आध्यात्मिक माहौल के लिए भी जाना जाता है। गोकर्ण में एक बड़ा बीच नहीं, बल्कि कई खूबसूरत बीच हैं जैसे कुडले बीच, ओम बीच, हाफ मून बीच और पैराडाइज बीच। इन सभी को जोड़ने वाले बीच ट्रेक्स यहां आने वालों के बीच काफी लोकप्रिय हैं। योगा रिट्रीट्स, बीच कैफे और शांत वातावरण इसे बाली जैसी फील देते हैं। महाबलेश्वर मंदिर यहां की खास पहचान है, जो इस जगह को आध्यात्मिक स्पर्श भी देता है। (Photo Source: Pexels)
लक्षद्वीप अगर भारत में किसी जगह की तुलना सबसे ज्यादा मालदीव से की जाती है, तो वह लक्षद्वीप है। अरब सागर में बसे ये छोटे-छोटे कोरल आइलैंड्स नीले पानी, सफेद रेत और शांत माहौल के लिए मशहूर हैं। यहां भीड़भाड़ बेहद कम होती है, इसलिए यह जगह उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो शांति और प्राइवेट आइलैंड जैसी फील चाहते हैं। लक्षद्वीप में कुल 36 द्वीप हैं, हालांकि इनमें से कुछ ही पर्यटकों के लिए खुले हैं। अगत्ती, बंगाराम और थिन्नाकरा यहां के सबसे लोकप्रिय द्वीपों में गिने जाते हैं। यहां आप स्नॉर्कलिंग, स्कूबा डाइविंग, कयाकिंग और कोरल रीफ्स देखने का आनंद ले सकते हैं। (Photo Source: Pexels)
स्वराज द्वीप, अंडमान अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में स्थित स्वराज द्वीप, जिसे पहले हेवलॉक आइलैंड कहा जाता था, ट्रॉपिकल रिजॉर्ट लाइफ का शानदार अनुभव देता है। यह जगह अपने खूबसूरत बीच, डाइविंग कल्चर और रिलैक्स माहौल के लिए जानी जाती है। यहां का राधानगर बीच एशिया के सबसे सुंदर समुद्र तटों में शामिल किया जाता है। सफेद रेत और हरे-नीले पानी वाला यह बीच सनसेट देखने के लिए बेहद खास माना जाता है। इसके अलावा यहां मैंग्रोव कयाकिंग, बायोल्यूमिनेसेंस टूर, स्कूबा डाइविंग और स्नॉर्कलिंग जैसी एक्टिविटीज भी काफी लोकप्रिय हैं। (Photo Source: Pexels)
तारकरली-मालवन, महाराष्ट्र महाराष्ट्र के कोंकण तट पर बसे तारकरली और मालवन को अक्सर “मिनी मालदीव” कहा जाता है। यहां का साफ समुद्री पानी और शांत बीच पहली बार आने वाले पर्यटकों को हैरान कर देता है। यह जगह बीच एक्टिविटीज के साथ-साथ कोंकणी संस्कृति का भी शानदार अनुभव कराती है। यहां स्कूबा डाइविंग, स्नॉर्कलिंग और पैरासेलिंग जैसी वॉटर स्पोर्ट्स का मजा लिया जा सकता है। साथ ही सिंधुदुर्ग किले की बोट राइड और मालवणी सीफूड थाली यहां के खास आकर्षण हैं। (Photo Source: Pexels)
वर्कला, केरल अगर आपको बाली की सर्फ-टाउन वाइब पसंद है, तो केरल का वर्कला आपको जरूर पसंद आएगा। अरब सागर के किनारे बसी यह जगह अपनी लाल चट्टानों, कैफे कल्चर और रिलैक्स माहौल के लिए मशहूर है। वर्कला का नॉर्थ क्लिफ एरिया सबसे ज्यादा लोकप्रिय माना जाता है। यहां आपको स्मूदी कैफे, सर्फ स्कूल, आयुर्वेदिक मसाज सेंटर और रूफटॉप कैफे मिल जाएंगे। हाल के वर्षों में यहां सर्फिंग काफी लोकप्रिय हुई है और कई लोग यहां लंबे सर्फ-एंड-स्टे पैकेज के लिए भी आते हैं। (Photo Source: Pexels)
भारत में ही मिलेगा इंटरनेशनल बीच वेकेशन का मजा अगर आप बाली या मालदीव जैसी ट्रॉपिकल छुट्टियों का सपना देख रहे हैं लेकिन विदेश यात्रा का खर्च और झंझट नहीं चाहते, तो भारत की ये जगहें बेहतरीन विकल्प साबित हो सकती हैं। खूबसूरत समुद्र तट, एडवेंचर एक्टिविटीज, कैफे कल्चर और शांत माहौल, इन डेस्टिनेशन में आपको सब कुछ मिलेगा। (Photo Source: Pexels) (यह भी पढ़ें: भारत की सबसे ज्यादा बारिश वाली जगहें, गर्मियों में घूमने के लिए बेस्ट मॉनसून डेस्टिनेशंस)