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गोकर्ण, कर्नाटक

कर्नाटक का गोकर्ण उन जगहों में शामिल है जहां लोग कुछ दिनों के लिए आते हैं और फिर लंबे समय तक रुकने का मन बना लेते हैं। यह एक बीच टाउन होने के साथ-साथ धार्मिक और आध्यात्मिक माहौल के लिए भी जाना जाता है। गोकर्ण में एक बड़ा बीच नहीं, बल्कि कई खूबसूरत बीच हैं जैसे कुडले बीच, ओम बीच, हाफ मून बीच और पैराडाइज बीच। इन सभी को जोड़ने वाले बीच ट्रेक्स यहां आने वालों के बीच काफी लोकप्रिय हैं। योगा रिट्रीट्स, बीच कैफे और शांत वातावरण इसे बाली जैसी फील देते हैं। महाबलेश्वर मंदिर यहां की खास पहचान है, जो इस जगह को आध्यात्मिक स्पर्श भी देता है। (Photo Source: Pexels)