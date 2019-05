Updated on May 29, 2019 11:49 am

1 / 9 Nusrat Jahan: इस बार के लोकसभा चुनावों में वैसे तो तमाम सेलेब्स ने राजनीति में एंट्री मारी है लेकिन इन दिनों टीएमसी की दो नवनिर्वाचित सांसद नुसरत जहां और मिमि चक्रबर्ती सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोर रही हैं। मिमि के बारे में तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं लेकिन आज हम यहां बंग्ला एक्ट्रेस और टीएमसी की संसाद नुसरात जहां के बारे में बात करेंगे। ममता की पार्टी तृणमूल कांग्रेस की ओर से नुसरत ने पश्चिम बंगाल की बशीरहाट लोकसभा सीट से पहली बार चुनाव लड़ा था और सफलता पाई। नुसरत के लिए यह एक बेहद बड़ी उपलब्धि है, जिसके चलते वह मीडिया में छाई हुई हैं। लोग नुसरत को संसद की सबसे ग्लैमरस और खूबसूरत युवा सांसद बता रहे हैं। इस सफलता के आयाम को छूकर नुसरत काफी खुश हैं और जल्द ही वह एक नई लाइफ की शुरुआत भी करने वाली हैं। आईए डालते हैं नुसरत जहां के फिल्मों से लेकर राजनीतिक और उनकी पर्सनल लाइफ पर एक नजर। (All Pics- Facebook Nusrat Jahan)

2 / 9 नुसरत का जन्म पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में 8 जनवरी 1990 में हुआ था। कोलकाता के Our Lady Queen of the Missions School से नुसरत ने शुरुआती पढ़ाई की और इसके बाद भवानीपुर कॉलेज से उन्होंने कॉमर्स में ग्रेजएशन किया। नुसरत ने 2010 में फेयर वन मिस कोलकाता का अवॉर्ड जीता था और इसके बाद ही उन्होंने मॉडलिंग में अपने करिअर की शुरुआत की।

3 / 9 नुसरत ने साल 2013 में बंग्ला फिल्मों के डायरेक्टर राज चक्रबर्ती की फिल्म Shotru से डेब्यू किया था। इसी साल उन्हें Khoka 420 और Khiladi में लीड भूमिका के लिए चुना गया था। अपने 6 साल के करिअर में नुसरत ने 20 फिल्मों में काम किया और तमाम अवॉर्ड्स हासिल किए।

4 / 9 टॉलीवुड में नुसरत अभिनय के अलावा अपनी खूबसूरती को लेकर भी चर्चा में रहती हैं। नुसरत के खूबसूरत फीचर और उनका ऊंचा कद हर किसी को उन्हें निहारने पर मजबूर कर देता है। लिहाजा अब उन्होंने राजनीति में भी शानदार तरीके से आगाज किया है।

5 / 9 सांसद बनने के बाद नुसरत मीडिया से मुखाबित हुईं और लोगों को उन्हें प्यार और सम्मान देने किए शुक्रिया अदा किया। नुसरत ने कहा, कि ''मेरा बहुत शानदार तरीके से स्वागत हुआ है, मुझे हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के लोगों ने वोट दिए हैं, जिसकी मैं शुक्रगुजार हूं।''

6 / 9 बता दें कि नुसरत खुद भी मुस्लिम समुदाय से आती हैं लेकिन उन्हें हिंदुओं का भी बेशुमार प्यार मिला है। नुसरत ने मीडिया को बताया कि जब वह 18 साल की थीं तो उन्होंने पहली बार ममता दीदी को ही वोट दिया और अब वह उन्हीं की पार्टी की सांसद बन गई हैं।

7 / 9 ग्लैमरस दुनिया के बाद नुसरत की राजनीति में तो एंट्री हो गई लेकिन बात अगर उनकी पर्सनल लाइफ की करें तो कहा जा रहा है कि वह जल्द ही एक रिश्ते में बंधने वाली हैं। माना जा रहा है कि वह कोलकाता के बिजनेसमैन निखिल जैन से जल्द शादी कर सकती हैं और इन दिनों तैयारियों में जुटी हैं।

8 / 9 नुसरत जहां अपने सोशल अकाउंट पर पर्सनल लाइफ से जुड़ी बातें भी शेयर करती रहती हैं। हाल ही मं नुसरत ने एक तस्वीर शेयर की, जिसमें वह निखिल जैन का हाथ थामे हुए दिख रही हैं। इसी तस्वीर को निखिल जैन ने भी अपने सोशल अकाउंट पर शेयर कर नुसरत के लिए अपनी फीलिंग्स को बयां किया। तस्वीर देख नुसरत को उनके चाहने वाले खूब बधाईयां दे रहे हैं।