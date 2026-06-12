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लक्जरी होटल अब केवल आलीशान कमरों और शानदार सुविधाओं के लिए नहीं जाने जाते। आज के दौर में किसी होटल की पहचान उसकी वास्तुकला, सांस्कृतिक विरासत, एनवायरमेंट सेंसिटिविटी और स्थानीय पहचान को संरक्षित करने की क्षमता से भी तय होती है। इन्हीं मानकों के आधार पर फ्रांस में स्थापित और यूनेस्को (UNESCO) के समर्थन से संचालित प्रिक्स वर्सेल्स (Prix Versailles) ने वर्ष 2026 के लिए दुनिया के 16 सबसे खूबसूरत होटलों की लिस्ट जारी की है। यह प्रेस्टीजियस लिस्ट उन होटलों को सम्मानित करती है जो वास्तुकला, डिजाइन, सांस्कृतिक महत्व और टिकाऊ विकास के क्षेत्र में उत्कृष्ट उदाहरण पेश करते हैं। खास बात यह है कि इस बार भारत से केवल एक होटल ने इस प्रेस्टीजियस लिस्ट में जगह बनाई है। (Photo Source: The Oberoi Rajgarh Palace)