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भारत-इंडोनेशिया की साझा विरासत

भारत और इंडोनेशिया के बीच यह साझेदारी सिर्फ एक मंदिर के पुनरुद्धार तक सीमित नहीं है। इस परियोजना के तहत आसपास के महत्वपूर्ण मंदिरों जैसे सेवु मंदिर और प्लाओसान मंदिर को भी संरक्षित किया जाएगा, जो हिंदू और बौद्ध परंपराओं के संगम को दर्शाते हैं। यह पहल दोनों देशों के बीच प्राचीन सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करेगी और वैश्विक स्तर पर भारतीय संस्कृति के प्रभाव को भी उजागर करेगी। (Photo Source: Pexels)