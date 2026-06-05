1 /12

दुनियाभर में आतंकवाद के प्रभाव को मापने वाली रिपोर्ट ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स (GTI) 2026 जारी कर दी गई है। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी स्थित संगठन इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस (IEP) की इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में वैश्विक स्तर पर आतंकवादी हमलों, मौतों और घायलों की संख्या में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई। रिपोर्ट बताती है कि 81 देशों ने अपने आतंकवाद संबंधी स्कोर में सुधार किया, जो GTI के इतिहास में दूसरा सबसे बड़ा वार्षिक सुधार है। हालांकि, कुछ देश अब भी आतंकवाद की गंभीर चुनौती का सामना कर रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान पहली बार दुनिया का सबसे अधिक आतंकवाद प्रभावित देश बनकर उभरा है। आइए जानते हैं उन 10 देशों के बारे में जो 2026 के ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में सबसे अधिक प्रभावित रहे। (Photo Source: Pexels)