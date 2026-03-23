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इंसानी शरीर और दिमाग की सीमाएं

इंसान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण और वातावरण के अनुसार विकसित हुआ है। अंतरिक्ष में महीनों तक रहना बेहद चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि लो ग्रेविटी (कम गुरुत्व) से हड्डियां कमजोर होती हैं, रेडिएशन (किरणें) से कैंसर का खतरा है, और लंबे समय तक बंद जगह में रहने से मानसिक तनाव हो सकता है। NASA इन समस्याओं पर रिसर्च कर रहा है, जैसे ISS (स्पेस स्टेशन) और सिमुलेशन मिशन के जरिए। (Photo Source: Pexels)