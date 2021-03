1 / 8

The story of Hrithik Roshan and Rakesh Roshan house : बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रौशन और उनके पिता एक्टर और प्रोड्यूसर राकेश रौशन के पास भले ही आज मुंबई के पॉश इलाके में अपना करोड़ों का बंगला हैं, लेकिन एक समय ऐसा भी आया था जब इन सितारों को मकान मालिक ने घर का किराया न देने के कारण घर से निकाल दिया था। घर से निकाले जाने पर ऋतिक के नाना ने उन्हें सहारा दिया था। ऋतिक और उनकी बहन उस समय छोटे थे, लेकिन ऋतिक को ये प्रकरण आज भी याद है। एक इंटरव्यू में ऋतिक ने इस किस्से को बयां किया था। (Photo: hrithikroshan/Instagram)