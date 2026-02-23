2 /10

आपकी लोकेशन (Location Data)

आपका फोन GPS, Wi-Fi और मोबाइल टावर के माध्यम से आपकी लोकेशन का अनुमान लगा सकता है। MIT Technology Review के अनुसार, स्मार्टफोन और ऐप्स उपयोगकर्ता की लोकेशन का उपयोग नेविगेशन, मौसम अपडेट और लोकल सेवाएं देने के लिए करते हैं। यदि आपने लोकेशन परमिशन दी है, तो ऐप्स आपके मूवमेंट का इतिहास भी स्टोर कर सकते हैं। Privacy International की रिपोर्ट बताती है कि कई ऐप्स लोकेशन डेटा को विज्ञापन कंपनियों के साथ शेयर करते हैं, जिससे आपको टारगेटेड विज्ञापन दिखाए जा सकें। (Photo Source: Pexels)