क्यों और कैसे Ancient Persia बन गया ईरान? जानिए इतिहास की पूरी कहानी
Iran’s Remarkable Journey: जानिए कैसे प्राचीन फारस साम्राज्य से आधुनिक ईरान तक का 2,500 साल का इतिहास बना। सायरस महान के साम्राज्य, 1935 में नाम परिवर्तन, 1979 की इस्लामिक क्रांति और सुप्रीम लीडर तक, ईरान की अनोखी संस्कृति और राजनीति की पूरी कहानी।
ईरान का इतिहास 2,500 साल से भी ज्यादा पुराना है और इसकी यात्रा मानव इतिहास की सबसे दिलचस्प कहानियों में से एक मानी जाती है। यह क्षेत्र कभी प्राचीन फारस साम्राज्य यानी एनसिएंट पर्शिया (Ancient Persia) के रूप में जाना जाता था, जो सायरस महान यानी साइरस द ग्रेट (Cyrus the Great) के शासनकाल में 550 ईसा पूर्व अपने चरम पर था। (Photo Source: Pexels)
उस समय यह भूमि शक्तिशाली सम्राटों और राजाओं के अधीन थी और इसकी अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान थी। लेकिन यह पर्शिया कैसे ईरान बन गया और इसमें हुए राजनीतिक व सामाजिक बदलाव कैसे इतिहास को बदल गए? आइए जानते हैं। (Photo Source: Pexels)
साइरस द ग्रेट और पहला फारस साम्राज्य 550 ईसा पूर्व में, साइरस द ग्रेट ने फारस क्षेत्र पर विजय प्राप्त की और पहला प्राचीन फारसी साम्राज्य स्थापित किया। यह साम्राज्य अपनी विशालता और प्रशासनिक कुशलता के लिए विश्व में प्रसिद्ध था। फारस साम्राज्य ने कला, संस्कृति और विज्ञान में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिससे इसकी पहचान सदियों तक बनी रही। (Photo Source: Pexels)
नाम परिवर्तन: 1935 का फरमान प्राचीन फारस को ऑफिशियल रूप से ईरान नाम देने का बड़ा बदलाव 1935 में आया। उस समय के सैन्य अधिकारी रेजा शाह ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अनुरोध किया कि अब देश को ‘फारस’ के बजाय उसके मूल नाम ‘ईरान’ से बुलाया जाए। यह बदलाव देश की पहचान और राष्ट्रीय गर्व का प्रतीक था। (Photo Source: Pexels)
1979 की क्रांति: शाह का पतन हालांकि सबसे बड़ा बदलाव 1979 में इस्लामिक क्रांति के दौरान हुआ। आयातुल्लाह रुहुल्ला खुमैनी के नेतृत्व में इस क्रांति ने पश्चिम समर्थित शाह मोहम्मद रजा पहलवी को सत्ता से हटा दिया। इस क्रांति ने हजारों साल पुरानी राजशाही का अंत कर दिया और ईरान को पूरी तरह से एक थियोक्रेटिक रिपब्लिक (धार्मिक गणराज्य) में बदल दिया। (Photo Source: Pexels)
सर्वोच्च नेता और वर्तमान शासन आज ईरान का शासन प्रणाली अनोखी है। मॉडर्न ईरान की सरकार में शक्तियां विभाजित हैं, लेकिन सर्वोच्च नेता के पास अंतिम और पूर्ण अधिकार हैं। वे सेना, न्यायपालिका, मीडिया और राज्य के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों को नियंत्रित करते हैं। इस प्रकार ईरान का राजनीतिक ढांचा अन्य लोकतांत्रिक देशों से पूरी तरह डिफरेंट और यूनिक है। (Photo Source: Pexels)
ईरान की अनोखी पहचान: अकेला शिया राष्ट्र 16वीं सदी में सफवी वंश के बाद, आधुनिक ईरान दुनिया का एकमात्र ऑफिशियल रूप से मान्यता प्राप्त शिया इस्लामी राष्ट्र बन गया। इस धार्मिक पहचान ने ईरान को सांस्कृतिक और धार्मिक रूप से विशिष्ट बनाया। (Photo Source: Pexels)