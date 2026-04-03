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ईरान का इतिहास 2,500 साल से भी ज्यादा पुराना है और इसकी यात्रा मानव इतिहास की सबसे दिलचस्प कहानियों में से एक मानी जाती है। यह क्षेत्र कभी प्राचीन फारस साम्राज्य यानी एनसिएंट पर्शिया (Ancient Persia) के रूप में जाना जाता था, जो सायरस महान यानी साइरस द ग्रेट (Cyrus the Great) के शासनकाल में 550 ईसा पूर्व अपने चरम पर था। (Photo Source: Pexels)