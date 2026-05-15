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कोच्चि सिर्फ स्वादिष्ट सीफूड के लिए ही नहीं, बल्कि भारत के बड़े समुद्री निर्यात केंद्र के रूप में भी प्रसिद्ध है। यहां से झींगा, केकड़ा, लॉब्स्टर, स्क्विड, क्लैम्स और कई तरह की मछलियां दुनिया के अलग-अलग देशों में भेजी जाती हैं। शहर में मौजूद आधुनिक सीफूड प्रोसेसिंग यूनिट्स अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों का पालन करती हैं, जिससे भारत की वैश्विक समुद्री बाजार में मजबूत पहचान बनी हुई है। (Photo Source: Pexels)