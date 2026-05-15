भारत में सीफूड के लिए सबसे मशहूर है यह शहर, कहलाता है ‘सीफूड कैपिटल’
ये शहर भारत के सबसे बड़े सीफूड एक्सपोर्ट हब में शामिल है। यहां आज भी पारंपरिक तरीके से मछली पकड़ने की परंपरा कायम है, वहीं आधुनिक मशीनों और बड़े फिशिंग बोट्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। यह शहर केवल व्यापार के लिए नहीं, बल्कि अपने लाजवाब समुद्री व्यंजनों के लिए भी मशहूर है।
भारत अपनी लंबी समुद्री तटरेखा, समृद्ध समुद्री संसाधनों और डायवर्स फूड कल्चर के लिए दुनियाभर में जाना जाता है। देश के अलग-अलग तटीय शहरों में सीफूड का खास महत्व है, लेकिन एक शहर ऐसा है जिसने समुद्री व्यापार, मछली उद्योग और स्वादिष्ट सीफूड व्यंजनों के दम पर ‘सीफूड कैपिटल ऑफ इंडिया’ की पहचान बनाई है। यह शहर है ‘कोच्चि’। (Photo Source: Pexels)
अरब सागर के किनारे बसा कोच्चि भारत के सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह शहरों में से एक माना जाता है। यहां सदियों से मछली पकड़ने और समुद्री व्यापार की परंपरा चली आ रही है। कोच्चि का प्राकृतिक बंदरगाह, आधुनिक पोर्ट सुविधाएं और मजबूत फिशिंग नेटवर्क इसे देश का सबसे बड़ा सीफूड हब बनाते हैं। (Photo Source: Pexels)
कोच्चि सिर्फ स्वादिष्ट सीफूड के लिए ही नहीं, बल्कि भारत के बड़े समुद्री निर्यात केंद्र के रूप में भी प्रसिद्ध है। यहां से झींगा, केकड़ा, लॉब्स्टर, स्क्विड, क्लैम्स और कई तरह की मछलियां दुनिया के अलग-अलग देशों में भेजी जाती हैं। शहर में मौजूद आधुनिक सीफूड प्रोसेसिंग यूनिट्स अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों का पालन करती हैं, जिससे भारत की वैश्विक समुद्री बाजार में मजबूत पहचान बनी हुई है। (Photo Source: Pexels)
कोच्चि की अर्थव्यवस्था में मछली उद्योग की अहम भूमिका है। हजारों लोग सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से इस सेक्टर से जुड़े हुए हैं। मछुआरे, व्यापारी, ट्रांसपोर्ट कर्मचारी, प्रोसेसिंग फैक्ट्री वर्कर्स और निर्यात कंपनियां इस उद्योग पर निर्भर करती हैं। यहां पारंपरिक मछली पकड़ने के तरीकों के साथ-साथ आधुनिक मैकेनाइज्ड बोट्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। (Photo Source: Pexels)
कोच्चि का समुद्री भोजन अपनी ताजगी और खास मसालों के कारण बेहद लोकप्रिय है। यहां की पारंपरिक केरला शैली की डिशेज लोगों को खास अनुभव देती हैं। नारियल, करी पत्ता, काली मिर्च, इमली और नारियल तेल का इस्तेमाल यहां के व्यंजनों को अनोखा स्वाद देता है। (Photo Source: Pexels)
कोच्चि की कुछ मशहूर सीफूड डिशेज में करिमीन पोल्लीचाथु, केरला फिश करी, चेम्मीन करी, क्रैब रोस्ट और मीन मोइली शामिल हैं। केले के पत्ते में लपेटकर पकाई जाने वाली करिमीन पोल्लीचाथु यहां की सबसे प्रसिद्ध डिश मानी जाती है। वहीं नारियल दूध और मसालों से बनी फिश करी का स्वाद भी पर्यटकों को बेहद पसंद आता है। (Photo Source: Pexels)
कोच्चि के फिश मार्केट्स भी शहर की पहचान हैं। सुबह-सुबह यहां मछुआरे ताजा पकड़ लेकर पहुंचते हैं और बाजारों में खरीददारों की भीड़ लग जाती है। फोर्ट कोच्चि के प्रसिद्ध चाइनीज फिशिंग नेट्स इस शहर की समुद्री विरासत का प्रतीक माने जाते हैं। ये विशाल जाल पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र हैं और कोच्चि की पहचान बन चुके हैं। (Photo Source: Pexels)
इसके अलावा, कोच्चि का बैकवॉटर सिस्टम और ट्रोपिकल क्लाइमेट मरीन बायोडायवर्सिटी को बढ़ावा देते हैं। यहां एक्वाकल्चर और शेलफिश फार्मिंग भी बड़े स्तर पर की जाती है, जिससे सीफूड उत्पादन में लगातार वृद्धि होती है। (Photo Source: Pexels)