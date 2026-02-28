होली जैसी ही है थाईलैंड की ये अनोखी परंपरा, जानिए कैसे मनाया जाता है Songkran फेस्टिवल
Holi and Songkran: भारत में जब फाल्गुन की पूर्णिमा आती है, तो वातावरण रंगों, उल्लास और उमंग से भर उठता है। ठीक इसी तरह थाईलैंड में अप्रैल महीने में मनाया जाने वाला Songkran भी न्यू ईयर, प्यूरिफिकेशन और कम्युनिटी सेलिब्रेशन का संदेश देता है।
February 28, 2026 09:14 IST
दुनिया के अलग-अलग देशों में कई ऐसे त्योहार मनाए जाते हैं, जो भले ही अलग परंपराओं से जुड़े हों, लेकिन उनका भाव एक जैसा होता है- खुशी, नयापन और लोगों को एकजुट करना। भारत की होली और थाईलैंड का Songkran ऐसा ही एक उदाहरण है। (Photo Source: Pexels)
एक तरफ भारत में रंगों की बौछार होती है, तो दूसरी तरफ थाईलैंड में पानी की छींटों के साथ नए साल का स्वागत किया जाता है। यही वजह है कि Songkran को अक्सर ‘थाईलैंड की होली’ कहा जाता है। (Photo Source: Unsplash)
भारत में जब फाल्गुन की पूर्णिमा आती है, तो वातावरण रंगों, उल्लास और उमंग से भर उठता है। होली केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि बुराई पर अच्छाई की जीत, रिश्तों में मिठास और नए आरंभ का प्रतीक है। (Photo Source: Pexels)
ठीक इसी तरह थाईलैंड में अप्रैल महीने में मनाया जाने वाला Songkran भी न्यू ईयर, प्यूरिफिकेशन और कम्युनिटी सेलिब्रेशन का संदेश देता है। दो अलग-अलग देश, दो अलग परंपराएं, लेकिन भावना एक, न्यू लाइफ और पॉजिटिव चेंज। (Photo Source: Pexels)
भारत में होली होली एक प्राचीन हिंदू त्योहार है, जिसकी शुरुआत होलिका दहन से होती है। फाल्गुन पूर्णिमा की रात लोग अग्नि प्रज्वलित कर बुराइयों के अंत और अच्छाई की विजय का प्रतीकात्मक उत्सव मनाते हैं। (Photo Source: Pexels)
अगले दिन रंगवाली होली खेली जाती है, जहां लोग एक-दूसरे को गुलाल लगाते हैं, पानी की पिचकारी चलाते हैं और ढोल-नगाड़ों के साथ नाचते-गाते हैं। (Photo Source: Pexels)
होली को ‘फेस्टिवल ऑफ कलर्स’, ‘फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग’ और ‘फेस्टिवल ऑफ लव’ भी कहा जाता है। यह सर्दियों के अंत और बसंत के आगमन का संकेत है। इस दिन लोग पुराने गिले-शिकवे भूलकर रिश्तों को फिर से संवारते हैं। (Photo Source: Pexels)
भारत और नेपाल के अलावा, भारतीय प्रवासी समुदाय द्वारा अमेरिका, ब्रिटेन, मॉरीशस, फिजी, दक्षिण अफ्रीका और अन्य देशों में भी होली बड़े उत्साह से मनाई जाती है। (Photo Source: Pexels)
थाईलैंड में Songkran थाईलैंड में 13 से 15 अप्रैल तक Songkran मनाया जाता है, जो ट्रेडिशनल थाई न्यू ईयर है। ‘Songkran’ शब्द संस्कृत के ‘संक्रांति’ से लिया गया है, जिसका अर्थ है, परिवर्तन या ट्रांजिशन। (Photo Source: Pexels)
इस त्योहार की सबसे खास पहचान है पानी का उत्सव। लोग एक-दूसरे पर पानी छिड़कते हैं, जो बीते वर्ष की नकारात्मकता और दुर्भाग्य को धोकर नए साल की शुभ शुरुआत का प्रतीक है। (Photo Source: Pixabay)
परंपरागत रूप से बच्चे और युवा बुजुर्गों के हाथों पर पानी डालकर आशीर्वाद लेते हैं। मंदिरों में बुद्ध प्रतिमाओं पर सुगंधित जल चढ़ाया जाता है और दान-पुण्य के कार्य किए जाते हैं। (Photo Source: Unsplash)
आज के समय में Songkran विशाल वॉटर फाइट और स्ट्रीट फेस्टिवल का रूप ले चुका है। थाईलैंड के चियांग माई, बैंकॉक, पटाया और फुकेत जैसे शहरों में यह उत्सव विश्वभर के पर्यटकों को आकर्षित करता है। (Photo Source: Pixabay)
होली और सोंक्रान में क्या हैं समानताएं? दोनों त्योहार परिवर्तन और नवआरंभ का प्रतीक हैं। होली में रंगों से और Songkran में पानी से शुद्धिकरण का भाव होता है। दोनों में परिवार और समुदाय की भागीदारी होती है। इन त्योहारों में परंपरा और आधुनिक उत्सव का सुंदर संगम। हालांकि अंतर यह है कि होली में रंगों का प्रयोग होता है, जबकि सोंक्रान जल उत्सव है। (Photo Source: Pexels)
आध्यात्मिकता और उत्सव का संतुलन होली जहां पौराणिक कथाओं से जुड़ी है और कृषि चक्र का उत्सव है, वहीं Songkran बौद्ध परंपराओं और ज्योतिषीय गणना से संबंधित है। दोनों ही त्योहार यह संदेश देते हैं कि जीवन में परिवर्तन स्वाभाविक है। पुरानी नकारात्मकताओं को छोड़कर सकारात्मकता, प्रेम और एकता को अपनाना ही सच्चा उत्सव है। (Photo Source: Pixabay) (यह भी पढ़ें: शुरू हो चुकी है ब्रज की होली 2026, देखें कब और कहां होगा कौन-सा आयोजन, पूरी डेट लिस्ट)