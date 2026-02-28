13 /14

होली और सोंक्रान में क्या हैं समानताएं?

दोनों त्योहार परिवर्तन और नवआरंभ का प्रतीक हैं। होली में रंगों से और Songkran में पानी से शुद्धिकरण का भाव होता है। दोनों में परिवार और समुदाय की भागीदारी होती है। इन त्योहारों में परंपरा और आधुनिक उत्सव का सुंदर संगम। हालांकि अंतर यह है कि होली में रंगों का प्रयोग होता है, जबकि सोंक्रान जल उत्सव है। (Photo Source: Pexels)