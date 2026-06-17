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हम अपने घर, ऑफिस, अलमारी या वाहन को लॉक करने के लिए रोज़ाना चाबी का इस्तेमाल करते हैं। यह हमारी जिंदगी का इतना सामान्य हिस्सा बन चुकी है कि शायद ही कभी हम इसके इतिहास के बारे में सोचते हों। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चाबी का इतिहास 4,000 साल से भी पुराना है? आइए जानते हैं इस छोटी-सी लेकिन बेहद महत्वपूर्ण वस्तु की रोचक यात्रा के बारे में। (Photo Source: Pexels)