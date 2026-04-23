इंजीनियरिंग और कला का संगम हैं ये ऐतिहासिक क्लॉक टावर, समय के साथ बताते हैं इतिहास
Timeless Icons: ये क्लॉक टावर केवल समय बताने वाले उपकरण नहीं हैं, बल्कि इतिहास, संस्कृति और तकनीकी विकास की कहानी भी कहते हैं। आज भले ही समय हमारी जेब में मौजूद स्मार्टफोन में कैद हो गया हो, लेकिन इन क्लॉक टावर्स की अहमियत और आकर्षण आज भी वैसा ही बना हुआ है।
स्मार्टफोन के दौर से पहले समय सिर्फ एक निजी चीज नहीं, बल्कि एक सामूहिक अनुभव हुआ करता था। शहरों के बीचों-बीच खड़े क्लॉक टावर लोगों को समय बताते ही नहीं थे, बल्कि वे सामाजिक जीवन का केंद्र भी होते थे। आज भी ये क्लॉक टावर सिर्फ समय दिखाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी शानदार वास्तुकला, सांस्कृतिक पहचान और ऐतिहासिक महत्व के लिए दुनियाभर में मशहूर हैं। (Photo Source: Pexels)
बिग बेन (एलिजाबेथ टावर) लंदन का बिग बेन दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित क्लॉक टावर में गिना जाता है। इसे आधिकारिक तौर पर एलिजाबेथ टावर कहा जाता है। इसकी घंटियों की आवाज और गोथिक स्टाइल की वास्तुकला ब्रिटिश विरासत का प्रतीक हैं। यह टावर न केवल समय बताता है बल्कि यूके की पहचान भी बन चुका है। (Photo Source: Pexels)
मक्का रॉयल क्लॉक टावर सऊदी अरब के मक्का शहर में स्थित यह टावर दुनिया के सबसे ऊंचे क्लॉक टावरों में से एक है। इसकी घड़ी का डायल इतना बड़ा है कि इसे दूर-दूर से देखा जा सकता है। यह टावर न सिर्फ तकनीकी रूप से अद्भुत है, बल्कि धार्मिक महत्व के कारण भी बेहद खास है। (Photo Source: Pexels)
प्राग एस्ट्रोनॉमिकल क्लॉक 1410 में स्थापित प्राग का यह खगोलीय घड़ी टावर एक इंजीनियरिंग चमत्कार है। यह सिर्फ समय ही नहीं बताता, बल्कि सूर्य और चंद्रमा की स्थिति को भी दर्शाता है। हर घंटे होने वाला इसका मैकेनिकल शो पर्यटकों के लिए खास आकर्षण होता है। (Photo Source: Pexels)
राजाबाई क्लॉक टावर मुंबई विश्वविद्यालय परिसर में स्थित राजाबाई क्लॉक टावर भारतीय और विक्टोरियन वास्तुकला का खूबसूरत मिश्रण है। इसे बिग बेन से प्रेरित होकर बनाया गया था। इसकी नक्काशी और डिजाइन इसे भारत के सबसे खूबसूरत क्लॉक टावरों में शामिल करती है। (Photo Source: Pexels)
स्पास्काया टावर मॉस्को के क्रेमलिन परिसर में स्थित यह टावर रूस के इतिहास और परंपराओं का प्रतीक है। राष्ट्रीय समारोहों और महत्वपूर्ण अवसरों पर इसकी घड़ी का विशेष महत्व होता है। (Photo Source: Pexels)