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स्मार्टफोन के दौर से पहले समय सिर्फ एक निजी चीज नहीं, बल्कि एक सामूहिक अनुभव हुआ करता था। शहरों के बीचों-बीच खड़े क्लॉक टावर लोगों को समय बताते ही नहीं थे, बल्कि वे सामाजिक जीवन का केंद्र भी होते थे। आज भी ये क्लॉक टावर सिर्फ समय दिखाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी शानदार वास्तुकला, सांस्कृतिक पहचान और ऐतिहासिक महत्व के लिए दुनियाभर में मशहूर हैं। (Photo Source: Pexels)