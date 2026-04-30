दुनिया भर में हिंदी का जादू, इन देशों में सुनाई देती है अपनी भाषा
Hindi Beyond India: हिंदी आज केवल एक भाषा नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति की पहचान बन चुकी है। दुनिया के अलग-अलग देशों में इसकी मौजूदगी यह साबित करती है कि भाषा सीमाओं से परे लोगों को जोड़ने की ताकत रखती है।
हिंदी सिर्फ भारत की भाषा नहीं है, बल्कि यह दुनिया के कई देशों में भी बोली और समझी जाती है। प्रवास, इतिहास और सांस्कृतिक जुड़ाव के कारण हिंदी ने सीमाओं को पार कर अपनी अलग पहचान बनाई है। आइए जानते हैं ऐसे 7 देशों के बारे में, जहां हिंदी आज भी लोगों के बीच जीवंत है और स्थानीय संस्कृति का हिस्सा बनी हुई है। (Photo Source: Pexels)
नेपाल भारत का पड़ोसी देश नेपाल हिंदी के सबसे करीब है। खासकर तराई क्षेत्र में हिंदी व्यापक रूप से समझी जाती है। बॉलीवुड फिल्मों, व्यापार और लोगों के बीच आवाजाही ने हिंदी को यहां दूसरी भाषा जैसा बना दिया है। (Photo Source: Pexels)
मॉरीशस मॉरीशस में भारतीय मूल की बड़ी आबादी रहती है। यहां हिंदी और भोजपुरी दोनों ही भाषाएं लोकप्रिय हैं। स्कूलों में हिंदी पढ़ाई जाती है और धार्मिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमों में इसका खूब इस्तेमाल होता है। (Photo Source: Pexels)
फिजी फिजी में ‘फिजी हिंदी’ बोली जाती है, जो भोजपुरी और अवधी से मिलकर बनी है। इंडो-फिजियन समुदाय के बीच यह भाषा उनकी पहचान और रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। (Photo Source: Pexels)
सूरीनाम सूरीनाम में ‘हिंदुस्तानी’ भाषा प्रचलित है, जो हिंदी से काफी मिलती-जुलती है। भारतीय मूल के लोग इसे बोलते हैं और यह देश की प्रमुख भाषाओं में से एक मानी जाती है। (Photo Source: Pexels)
त्रिनिदाद और टोबैगो यहां हिंदी मुख्य रूप से धार्मिक अनुष्ठानों, संगीत और सांस्कृतिक आयोजनों में जीवित है। भारतीय मूल के लोग अपनी परंपराओं के साथ हिंदी को भी संजोए हुए हैं। (Photo Source: Pexels)
गुयाना गुयाना में अंग्रेजी आधिकारिक भाषा है, लेकिन भारतीय मूल के लोगों के बीच हिंदी का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। धार्मिक कार्यक्रमों और पारंपरिक बातचीत में हिंदी के शब्द आज भी सुनाई देते हैं। (Photo Source: Pexels)