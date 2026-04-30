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हिंदी सिर्फ भारत की भाषा नहीं है, बल्कि यह दुनिया के कई देशों में भी बोली और समझी जाती है। प्रवास, इतिहास और सांस्कृतिक जुड़ाव के कारण हिंदी ने सीमाओं को पार कर अपनी अलग पहचान बनाई है। आइए जानते हैं ऐसे 7 देशों के बारे में, जहां हिंदी आज भी लोगों के बीच जीवंत है और स्थानीय संस्कृति का हिस्सा बनी हुई है। (Photo Source: Pexels)