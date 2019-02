1 / 9

Parched, Hate Story 2, ugly, Singh vs kaur जैसी फिल्मों में काम करने वाली बॉलीवुड और पंजाबी एक्ट्रेस सुरवीन चावला के घर में किलकारी गूंजने वाली है। जी हां, इन दिनों सुरवीन चावला अपनी प्रेग्नेंसी को खूब एंजॉय कर रही हैं। गौरतलब है कि सुरवीन ने अपनी प्रेग्नेंसी के बारे में कुछ वक्त पहले खुलासा किया था। वह अक्सर अपने बेबी बंप की तस्वीरें शेयर करती रहती हैं। इंस्टाग्राम की तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रेग्नेंसी के दिनों में सुरवीन काफी आउटिंग भी करती हैं। कुछ दिन पहले वह अपने दोस्तों के साथ काफी चिल करते नजर आई थीं। हाल ही में सुरवीन चावला ने Tea Valley Filmfare Glamour and Style Awards के दौरान बेबी बंप के साथ रेड कारपेट पर अपनी अदाओं का जलवा बिखेरा। इस दौरान हेट स्टोरी 2 एक्ट्रेस ने लेमन ग्रीन कलर की डिजाइनर ड्रेस पहनी। बेबी बंप के साथ सुरवीन अवॉर्ड फंक्शन में काफी स्टायलिश दिखीं। देखिए सुरवीन की ग्लैमरस तस्वीरें। (All Pics- Surveen Chawla)