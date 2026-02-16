1 /9

कुत्ता सिर्फ एक पालतू जानवर नहीं होता, बल्कि वह आपके जीवन का ऐसा साथी होता है जो आपको आपकी उम्मीद से कहीं ज्यादा समझता है। वैज्ञानिक रिसर्च बताते हैं कि कुत्ते इंसानों की आवाज, भावनाओं और रोजमर्रा की आदतों को पहचानने में बेहद सक्षम होते हैं। उनके लिए आप सिर्फ मालिक नहीं, बल्कि उनके परिवार के सबसे महत्वपूर्ण सदस्य होते हैं। उनके कई अजीब लगने वाले व्यवहार के पीछे गहरा भरोसा, इमोशनल अटैचमेंट और प्राकृतिक प्रवृत्ति छिपी होती है। (Photo Source: Pexels)