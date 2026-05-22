Hajj 2026: कब शुरू होगा हज? क्यों किया जाता है और कैसे पूरी होती है ये पवित्र यात्रा
Hajj 2026: हज एक वार्षिक इस्लामी तीर्थयात्रा है, जो मस्जिद अल-हरम में स्थित काबा तक की जाती है। यह इस्लाम का सबसे पवित्र स्थल माना जाता है। हर साल लाखों श्रद्धालु मक्का पहुंचते हैं, जिससे यह दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक बन जाता है।
दुनियाभर के करोड़ों मुसलमानों के लिए हज इस्लाम की सबसे पवित्र धार्मिक यात्राओं में से एक है। हर साल सऊदी अरब के पवित्र शहर मक्का में होने वाली यह यात्रा आस्था, समर्पण और एकता का प्रतीक मानी जाती है। इस्लाम में जो मुसलमान शारीरिक और आर्थिक रूप से सक्षम हैं, उनके लिए जीवन में कम-से-कम एक बार हज करना धार्मिक कर्तव्य माना गया है। (Photo Source: Pexels)
हज 2026 कब होगा? इस्लामिक कैलेंडर के आखिरी महीने जिलहिज्जा (Dhul Hijjah) में हज किया जाता है। साल 2026 में हज लगभग 24 या 25 मई से शुरू होकर 29 या 30 मई तक चलने की संभावना है। हालांकि अंतिम तारीखें सऊदी अरब में चांद दिखने पर निर्भर करेंगी। (Photo Source: Pexels)
हज क्या है? हज मक्का स्थित मस्जिद अल-हरम की वार्षिक तीर्थयात्रा है, जहां काबा मौजूद है। काबा इस्लाम का सबसे पवित्र स्थल माना जाता है। हज इस्लाम के पांच स्तंभों में शामिल है। इसके अन्य स्तंभ हैं- शाहादा (आस्था), सलात (नमाज), जकात (दान) और सव्म (रमजान के रोजे)। हर साल लाखों श्रद्धालु मक्का पहुंचते हैं, जिससे यह दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक बन जाता है। (Photo Source: Pexels)
हज का महत्व क्या है? हज समानता, विनम्रता और अल्लाह के प्रति समर्पण का संदेश देता है। हज के दौरान सभी श्रद्धालु सादे सफेद कपड़े पहनते हैं, जिन्हें ‘एहराम’ कहा जाता है। इससे अमीर-गरीब, जाति, देश और सामाजिक स्थिति का भेद मिट जाता है। (Photo Source: Pexels)
यह यात्रा पैगंबर इब्राहिम, उनकी पत्नी हाजरा और बेटे इस्माइल की आस्था और बलिदान की याद में भी की जाती है। मुसलमानों के लिए हज आत्मिक शुद्धि, तौबा (पश्चाताप) और ईमान को मजबूत करने का अवसर माना जाता है। (Photo Source: Pexels)
हज कब किया जाता है? हज की मुख्य रस्में जिलहिज्जा महीने की 8वीं से 13वीं तारीख के बीच पूरी की जाती हैं। श्रद्धालु अक्सर कुछ दिन पहले मक्का पहुंचकर मानसिक और आध्यात्मिक तैयारी करते हैं। (Photo Source: Pexels)
हज कैसे किया जाता है? हज के दौरान कई पवित्र रस्में निभाई जाती हैं। सबसे पहले श्रद्धालु ‘एहराम’ की अवस्था में प्रवेश करते हैं। पुरुष दो सफेद बिना सिले कपड़े पहनते हैं, जबकि महिलाएं सादे और शालीन वस्त्र धारण करती हैं। इसके बाद श्रद्धालु मस्जिद अल-हरम में स्थित काबा के सात चक्कर लगाते हैं, जिसे ‘तवाफ’ कहा जाता है। (Photo Source: Pexels)
फिर सफा और मरवा पहाड़ियों के बीच सात बार चलकर हाजरा की पानी की तलाश को याद किया जाता है। इसके बाद श्रद्धालु मीना जाते हैं, जहां वे टेंटों में रात बिताकर इबादत करते हैं। हज की सबसे अहम रस्मों में ‘अराफात का दिन’ शामिल है, जब लाखों लोग अराफात के मैदान में दुआ और इबादत करते हैं। (Photo Source: Pexels)
सूर्यास्त के बाद श्रद्धालु मुजदलिफा जाते हैं और वहां से कंकड़ इकट्ठा करते हैं। फिर मीना में जाकर शैतान का प्रतीक माने जाने वाले स्तंभों पर कंकड़ मारते हैं। यह पैगंबर इब्राहिम द्वारा बुराई और प्रलोभन को ठुकराने की याद में किया जाता है। इसके बाद सक्षम श्रद्धालु ‘कुर्बानी’ करते हैं, जो अल्लाह के प्रति पैगंबर इब्राहिम की आज्ञाकारिता और समर्पण का प्रतीक है। (Photo Source: Pexels)
हज का समापन कैसे होता है? मुख्य रस्में पूरी होने के बाद श्रद्धालु मक्का लौटकर अंतिम तवाफ करते हैं, जिसे ‘तवाफ अल-वदा’ यानी विदाई तवाफ कहा जाता है। कई लोग इसके बाद मदीना जाकर पैगंबर मोहम्मद से जुड़ी मस्जिद अल-मस्जिद अन-नबवी की भी जियारत करते हैं। हज पूरा होने पर लोग दुआ, शुक्रिया और परिवार व समुदाय के साथ मिलकर इस खास पल का जश्न मनाते हैं। (Photo Source: Pexels)
ईद-उल-अजहा और हज का क्या संबंध है? हज के दौरान ही ईद-उल-अजहा यानी बकरीद मनाई जाती है। यह त्योहार पैगंबर इब्राहिम द्वारा अल्लाह के हुक्म के पालन में अपने बेटे की कुर्बानी देने की तैयारी की याद में मनाया जाता है। दुनिया भर के मुसलमान इस दिन नमाज पढ़ते हैं, कुर्बानी करते हैं और जरूरतमंदों में भोजन बांटते हैं। (Photo Source: Pexels)