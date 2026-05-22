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हज क्या है?

हज मक्का स्थित मस्जिद अल-हरम की वार्षिक तीर्थयात्रा है, जहां काबा मौजूद है। काबा इस्लाम का सबसे पवित्र स्थल माना जाता है। हज इस्लाम के पांच स्तंभों में शामिल है। इसके अन्य स्तंभ हैं- शाहादा (आस्था), सलात (नमाज), जकात (दान) और सव्म (रमजान के रोजे)। हर साल लाखों श्रद्धालु मक्का पहुंचते हैं, जिससे यह दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक बन जाता है। (Photo Source: Pexels)