भक्ति संगीत को अपनी आवाज देने वाले फेमस सिंगर और टी-सीरीज कंपनी के मालिक गुलशन की बेटी तुलसी कुमार के बारे में तो ज्यादातर लोग जानते हैं लेकिन उनकी एक और बेटी हैं जो लाइमलाइट में आने वाली हैं। दरअसल, यहां हम बात कर रहे हैं गुलशन कुमार की दूसरी बेटी खुशाली कुमार के बारे में। जल्द ही खुशाली कुमार पंजाबी अल्बम के गाने में नजर आएंगी। हाल ही खुशाली ने अपने ट्विटर एकाउंट पर अल्बम में आने वाले लुक की झलक दिखाई है, जिसमें वे बेहद स्टायलिश लग रही हैं। (All Pics taken by Twitter)