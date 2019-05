Updated on May 10, 2019 11:58 am

1 / 9 गुजरात में 10 मई 1981 को जन्मीं नमिता साउथ सिनेमा का जाना-पहचाना नाम हैं। नमिता का जन्म भले ही गुजरात के सूरत शहर में हुआ हो लेकिन पहचान उन्हें साउथ में जाकर मिली है। नमिता का पूरा नाम मुकेश वांकावाला उर्फ भैरवी है। उन्होंने अपने एक्टिंग करिअर की शुरुआत तेलुगू फिल्म 'सोन्थम' से की थी। नमिता ने अब तक के करिअर में ज्यादातर तमिल, तेलुगू, मलयालम और कन्नड़ भाषाई फिल्मों में काम किया है। यानी नमिता की बोल्ड अदाएं रीजनल फिल्मों में दर्शकों को लुभाने में खूब कामयाब रहीं। साउथ में नमिता की पहचान बोल्ड फिगर वाली एक्ट्रेस के तौर पर है। वैसे तो साउथ में रजनीकांत को भगवान का रूप माना जाता है लेकिन नमिता साउथ इंडस्ट्री एकलौती ऐसी एक्ट्रेस हैं जो यहां की देवी हैं, जिनकी मूर्ति को मंदिर में स्थापित किया गया है। जी हां, साउथ में नमिता के एक नहीं बल्कि तीन-तीन मंदिर बने हुए हैं। यहां हम आपको नमिता से जुड़ी तमाम बातें बता रहे हैं। जानिए नमिता के बारे में और भी बहुत कुछ। (All Pics- Instagram)

2 / 9 नमिता की पहली मूर्ति तमिलानड़ू के तिरुवनलवेली में लगाई गई थी। इसके अलावा भी उनके दो और मंदिर हैं।

3 / 9 नमिता ने Englishkaran फिल्म में अपने से दोगनी उम्र के बाहूबली फेम अभिनेता सत्यराज के साथ बोल्ड सीन कर चुकी हैं। फिल्म में उन्होंने माहेश्वरी का किरदार निभाया था।

4 / 9 नमिता ने साउथ के तमाम बड़े स्टार्स के साथ काम किया है। उन्होंने Nee Venunda Chellam फिल्म में मशहूर अभिनेता एल. वेंकटेश के साथ काम किया। फिल्मों के अलावा वह कमल हासन द्वारा होस्ट किए जाने वाले रियलिटी शो बिग बॉस में भी नजर आ चुकी हैं।

5 / 9 एक बार नमिता को एक फैन से किडनेप करने की कोशिश की थी लेकिन वह ऐसा करने में नाकामयाब रहा और पुलिस की गिरफ्त में आ गया था। बाद में उस फैन से ऐसा करने के पीछे का कारण पूछा गया तो उसने बताया नमिता उसकी फेवरेट एक्ट्रेस हैं और वह उनका डाय हार्ड फैन है, इसलिए वो उन्हें अपने साथ ले जाना चाहता था। बाद में नमिता के कहने पर पुलिस ने उसे छोड़ दिया था।

6 / 9 नमिता ने 2001 में मिस सूरत का खिताब अपने नाम किया था। इसके अलावा वह साल 2001 मिस इंडिया की रनरअप भी रह चुकी हैं।

7 / 9 नमिता ने 24 नवंबर 2017 में अपने बॉयफ्रेंड और प्रोड्यूसर वीरा उर्फ वीरेंद्र चौधरी से तिरुपति के इस्कॉन मंदिर में शादी की थी। शादी से पहले दोनों ने एक साल तक एक-दूजे को डेट किया और लंबा समय न बिताकर जल्द शादी कर ली।

8 / 9 दोनों की शादी एक प्राइवेट मैरिज थी, जिसमें उनके कुछ ही खास मेहमान शामिल हुए थे। नमिता का कहना है कि 6 सितंबर, 2017 को वीरा ने एक बीच के किनारे कैंडल लाइट डिनर के दौरान अचानक से शादी के बारे में पूछा, जिसके बाद वह थोड़ी देर के लिए हैरत में पड़ीं लेकिन बाद में उन्होंने हां बोल दिया।