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दुनिया के अलग-अलग धर्मों में ईश्वर या परम शक्ति को अलग-अलग रूपों में समझाया गया है। कहीं भगवान साकार हैं, कहीं निराकार, कहीं व्यक्तिगत रूप में पूजे जाते हैं तो कहीं एक सार्वभौमिक ऊर्जा (Universal Energy) के रूप में। लेकिन इन सभी मान्यताओं के केंद्र में एक ही सवाल होता है- हम कौन हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, और इस ब्रह्मांड का रहस्य क्या है। आइए जानते हैं प्रमुख धर्मों में भगवान की अवधारणा कैसी है:

(Photo Source: Pexels)