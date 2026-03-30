कोई कहता निराकार, कोई मानता साकार, हर धर्म में भगवान का रूप क्यों है अलग
God Across Religions: सभी धर्मों की मान्यताएं अलग हैं, लेकिन सभी जीवन, अस्तित्व, नैतिकता और ब्रह्मांड से जुड़े गहरे सवालों को समझने की कोशिश करते हैं। आइए जानते हैं कि प्रमुख धर्मों में भगवान की अवधारणा कैसी है-
दुनिया के अलग-अलग धर्मों में ईश्वर या परम शक्ति को अलग-अलग रूपों में समझाया गया है। कहीं भगवान साकार हैं, कहीं निराकार, कहीं व्यक्तिगत रूप में पूजे जाते हैं तो कहीं एक सार्वभौमिक ऊर्जा (Universal Energy) के रूप में। लेकिन इन सभी मान्यताओं के केंद्र में एक ही सवाल होता है- हम कौन हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, और इस ब्रह्मांड का रहस्य क्या है। आइए जानते हैं प्रमुख धर्मों में भगवान की अवधारणा कैसी है:
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हिंदू धर्म (Bhagavad Gita) भगवद गीता के अनुसार भगवान एक साथ व्यक्तिगत (Personal) और सार्वभौमिक (Universal) दोनों हैं। भगवान Krishna को दिव्य स्वरूप के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जबकि ‘ब्रह्म’ को उस सर्वोच्च सत्य के रूप में बताया गया है जो हर चीज में व्याप्त है। गीता सिखाती है कि आत्मा और परमात्मा का संबंध गहरा और शाश्वत है। (Photo Source: Pixabay)
ईसाई धर्म (Bible) बाइबिल में भगवान को ‘ट्रिनिटी’ (Trinity) के रूप में समझाया गया है- पिता, पुत्र (Jesus Christ) और पवित्र आत्मा। तीनों मिलकर एक ही दिव्य सत्ता का प्रतिनिधित्व करते हैं। ईसाई धर्म में भगवान को प्रेम, दया और उद्धार (salvation) का स्रोत माना जाता है। (Photo Source: Pexels)
बौद्ध धर्म (Buddhist Teachings) बौद्ध धर्म में आमतौर पर सृष्टि के रचयिता भगवान पर ज्यादा जोर नहीं दिया जाता। यह धर्म जीवन के दुख (Suffering), आत्मज्ञान (Enlightenment) को समझने और उससे मुक्ति पाने पर केंद्रित है। ज्ञान (Wisdom), ध्यान (Meditation) और सही आचरण के जरिए ‘निर्वाण’ प्राप्त करना इसका मुख्य लक्ष्य है। (Photo Source: Pexels)
सिख धर्म (Guru Granth Sahib) गुरु ग्रंथ साहिब सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ है, जिसमें ईश्वर को ‘एक ओंकार’ यानी एक ही सर्वव्यापी शक्ति बताया गया है। भगवान निराकार, अजर-अमर और हर जगह मौजूद हैं। उन्हें भक्ति, नाम-सिमरन और सेवा के माध्यम से अनुभव किया जा सकता है। (Photo Source: Pexels)
इस्लाम (Quran) कुरान में ईश्वर (अल्लाह) को एक, निराकार और सर्वशक्तिमान बताया गया है। इस्लाम में सख्त एकेश्वरवाद (Monotheism) है- अल्लाह का न कोई रूप है, न परिवार और न ही कोई साझेदार। वह पूरी सृष्टि के रचयिता और पालनहार हैं। (Photo Source: Pexels)