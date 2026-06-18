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आज के समय में विदेश यात्रा की योजना बनाते समय सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक मानी जाती है। चाहे आप अकेले यात्रा कर रहे हों, परिवार के साथ छुट्टियां मनाने जा रहे हों या किसी बिजनेस ट्रिप पर हों, हर यात्री चाहता है कि उसका सफर सुरक्षित और आरामदायक हो। इसी को ध्यान में रखते हुए इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस (IEP) हर साल ग्लोबल पीस इंडेक्स (GPI) जारी करता है, जिसमें दुनिया के देशों को उनकी शांति, सुरक्षा और स्थिरता के आधार पर रैंकिंग दी जाती है। (Photo Source: Pexels)