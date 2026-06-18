Global Peace Index: 2026 के सबसे सुरक्षित देशों की लिस्ट जारी, जानिए भारत किस स्थान पर है
यदि आप विदेश यात्रा की योजना बना रहे हैं और सुरक्षा आपकी प्राथमिकता है, तो ये देश बेहतरीन विकल्प साबित हो सकते हैं। ये देश न केवल कम अपराध दर और राजनीतिक स्थिरता के लिए जाने जाते हैं, बल्कि अपनी प्राकृतिक सुंदरता, संस्कृति और पर्यटन सुविधाओं के कारण भी दुनियाभर के यात्रियों को आकर्षित करते…
आज के समय में विदेश यात्रा की योजना बनाते समय सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक मानी जाती है। चाहे आप अकेले यात्रा कर रहे हों, परिवार के साथ छुट्टियां मनाने जा रहे हों या किसी बिजनेस ट्रिप पर हों, हर यात्री चाहता है कि उसका सफर सुरक्षित और आरामदायक हो। इसी को ध्यान में रखते हुए इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस (IEP) हर साल ग्लोबल पीस इंडेक्स (GPI) जारी करता है, जिसमें दुनिया के देशों को उनकी शांति, सुरक्षा और स्थिरता के आधार पर रैंकिंग दी जाती है। (Photo Source: Pexels)
2026 की रिपोर्ट के अनुसार, वैश्विक स्तर पर शांति में लगातार 12वें वर्ष गिरावट दर्ज की गई है। इसके बावजूद कुछ देश ऐसे हैं जो कम अपराध दर, राजनीतिक स्थिरता और शांतिपूर्ण समाज के कारण दुनिया के सबसे सुरक्षित देशों में शामिल हैं। आइए जानते हैं 2026 के टॉप 10 सबसे सुरक्षित देशों के बारे में। (Photo Source: Pexels)
Iceland GPI स्कोर: 1.161 आइसलैंड लगातार 19वें वर्ष दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण और सुरक्षित देश बना हुआ है। यहां अपराध दर बेहद कम है और देश की प्राकृतिक सुंदरता पर्यटकों को आकर्षित करती है। ग्लेशियर ट्रेकिंग, ज्वालामुखी पर्यटन और नॉर्दर्न लाइट्स देखने के लिए यह दुनिया के सबसे पसंदीदा देशों में से एक है। (Photo Source: Pexels)
New Zealand GPI स्कोर: 1.343 न्यूजीलैंड अपनी खूबसूरत पहाड़ियों, समुद्र तटों और मैत्रीपूर्ण लोगों के लिए जाना जाता है। कम अपराध दर और स्थिर राजनीतिक माहौल इसे पर्यटकों के लिए बेहद सुरक्षित बनाते हैं। एडवेंचर स्पोर्ट्स और ट्रैकिंग के शौकीनों के लिए यह स्वर्ग माना जाता है। (Photo Source: Pexels)
Switzerland GPI स्कोर: 1.363 स्विट्जरलैंड अपनी स्वच्छता, सुरक्षा और खूबसूरत अल्पाइन गांवों के लिए प्रसिद्ध है। लंबे समय से तटस्थ नीति अपनाने और कम अपराध दर के कारण यह दुनिया के सबसे सुरक्षित देशों में शामिल है। (Photo Source: Pexels)
Slovenia GPI स्कोर: 1.369 स्लोवेनिया यूरोप का एक खूबसूरत लेकिन अपेक्षाकृत कम चर्चित देश है। यहां की झीलें, मध्ययुगीन शहर और शांत वातावरण पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। आतंकवाद और हिंसक अपराध की घटनाएं यहां बेहद कम हैं। (Photo Source: Pexels)
Ireland GPI स्कोर: 1.371 आयरलैंड अपनी दोस्ताना संस्कृति, खूबसूरत ग्रामीण इलाकों और लोककथाओं के लिए प्रसिद्ध है। राजनीतिक स्थिरता और कम हिंसा के कारण यह दुनिया के सबसे सुरक्षित देशों में गिना जाता है। (Photo Source: Pexels)
Austria GPI स्कोर: 1.421 ऑस्ट्रिया ऐतिहासिक शहरों और शानदार पर्वतीय दृश्यों के लिए जाना जाता है। वियना और साल्ज़बर्ग जैसे शहर पर्यटकों के बीच बेहद लोकप्रिय हैं। सार्वजनिक सुरक्षा और सामाजिक स्थिरता के मामले में यह देश लगातार अच्छा प्रदर्शन करता है। (Photo Source: Pexels)
Portugal GPI स्कोर: 1.427 पुर्तगाल अपनी सुंदर समुद्री तटरेखा, ऐतिहासिक शहरों और शांत जीवनशैली के लिए प्रसिद्ध है। कम अपराध दर और आर्थिक स्थिरता ने इसे यूरोप के सबसे सुरक्षित पर्यटन स्थलों में शामिल कर दिया है। (Photo Source: Pexels)
Singapore GPI स्कोर: 1.435 सिंगापुर सख्त कानूनों, उत्कृष्ट सार्वजनिक परिवहन और साफ-सुथरे वातावरण के लिए जाना जाता है। यहां अपराध दर बेहद कम है और पर्यटक दिन-रात खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं। (Photo Source: Pexels)
Finland GPI स्कोर: 1.478 फिनलैंड अपने घने जंगलों, झीलों और नॉर्दर्न लाइट्स के लिए प्रसिद्ध है। इसे दुनिया के सबसे खुशहाल देशों में भी गिना जाता है। यहां का शांत वातावरण और उच्च जीवन स्तर इसे यात्रियों के लिए सुरक्षित बनाता है। (Photo Source: Pexels)
Japan GPI स्कोर: 1.489 जापान ने इस वर्ष तीन स्थानों की छलांग लगाकर टॉप 10 में जगह बनाई है। स्वच्छ शहर, समयनिष्ठ परिवहन व्यवस्था और बेहद कम अपराध दर इसे दुनिया के सबसे सुरक्षित देशों में शामिल करते हैं। टोक्यो और क्योटो जैसे शहर पर्यटकों के बीच खासे लोकप्रिय हैं। (Photo Source: Pexels)
भारत की स्थिति क्या है? 2026 के ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत 163 देशों में 127वें स्थान पर रहा, जबकि 2025 में भारत 115वें स्थान पर था। रिपोर्ट के अनुसार, सीमा तनाव और आंतरिक संघर्षों के कारण भारत की रैंकिंग में गिरावट दर्ज की गई है। (Photo Source: Pexels)