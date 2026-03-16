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Suez Canal (मिस्र)

1869 में खुला यह कृत्रिम नहर मार्ग यूरोप और एशिया को जोड़ता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि जहाजों को अफ्रीका के पूरे महाद्वीप के चारों ओर घूमने की जरूरत नहीं पड़ती। आज दुनिया के लगभग 12% व्यापार इसी नहर से होकर गुजरता है। 2021 में एक बड़े कंटेनर जहाज के फंसने से जब यह नहर कुछ दिनों के लिए बंद हुई थी, तो वैश्विक सप्लाई चेन पर बड़ा असर पड़ा था। (Photo Source: Pexels)