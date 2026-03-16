ये 7 समुद्री मार्ग हैं दुनिया की अर्थव्यवस्था की लाइफलाइन, अगर बंद हो जाएं तो रुक सकता है वैश्विक व्यापार
Maritime Chokepoints: वैश्विक अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा समुद्री व्यापार पर निर्भर करता है और ये सात समुद्री मार्ग इस व्यवस्था की रीढ़ माने जाते हैं। इनमें से किसी भी मार्ग में रुकावट आने से तेल की कीमतों में उछाल, सप्लाई चेन में बाधा और वैश्विक व्यापार में भारी नुकसान हो सकता है।
दुनिया का अधिकांश व्यापार समुद्री मार्गों के जरिए होता है। कच्चा तेल, गैस, अनाज, मशीनरी और अन्य जरूरी सामान बड़े-बड़े जहाजों से एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक पहुंचते हैं। लेकिन यह पूरा सिस्टम कुछ बेहद महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों पर निर्भर करता है, जिन्हें मैरीटाइम चोकपॉइंट (Maritime Chokepoints) कहा जाता है। ये संकरे समुद्री मार्ग वैश्विक सप्लाई चेन के लिए जीवनरेखा की तरह हैं। (Photo Source: Pexels)
अगर इनमें से किसी एक मार्ग में युद्ध, राजनीतिक तनाव, दुर्घटना या प्राकृतिक कारणों से रुकावट आ जाए तो इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और ऊर्जा बाजार पर पड़ सकता है। आइए जानते हैं दुनिया के उन 7 अहम समुद्री रास्तों के बारे में, जो वैश्विक व्यापार को नियंत्रित करते हैं। (Photo Source: Pexels)
Strait of Hormuz (मिडिल ईस्ट) यह दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक है। मध्य पूर्व में ईरान और ओमान के बीच स्थित इस संकरे जलमार्ग से दुनिया के लगभग 20% तेल की आपूर्ति गुजरती है। खाड़ी देशों से निकलने वाला ज्यादातर कच्चा तेल इसी रास्ते से एशिया, यूरोप और अमेरिका तक पहुंचता है। इसलिए यहां किसी भी तरह का तनाव वैश्विक तेल कीमतों को प्रभावित कर सकता है। (Photo Source: Pexels)
Suez Canal (मिस्र) 1869 में खुला यह कृत्रिम नहर मार्ग यूरोप और एशिया को जोड़ता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि जहाजों को अफ्रीका के पूरे महाद्वीप के चारों ओर घूमने की जरूरत नहीं पड़ती। आज दुनिया के लगभग 12% व्यापार इसी नहर से होकर गुजरता है। 2021 में एक बड़े कंटेनर जहाज के फंसने से जब यह नहर कुछ दिनों के लिए बंद हुई थी, तो वैश्विक सप्लाई चेन पर बड़ा असर पड़ा था। (Photo Source: Pexels)
Panama Canal (सेंट्रल अमेरिका) पनामा नहर अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण जलमार्ग है। यह मार्ग अमेरिका और एशिया के बीच व्यापार के लिए बेहद अहम है। अनुमान है कि दुनिया के करीब 5% समुद्री व्यापार इसी नहर से होकर गुजरता है। (Photo Source: Pexels)
Strait of Malacca (दक्षिण-पूर्व एशिया) यह दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री मार्गों में से एक है। मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच स्थित इस जलमार्ग से करीब 30% वैश्विक व्यापार गुजरता है। चीन, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों के लिए ऊर्जा आपूर्ति का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से आता है। (Photo Source: Pexels)
Bab-el-Mandeb Strait (रेड सी क्षेत्र) यह जलमार्ग लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है और आगे जाकर यह मार्ग स्वेज नहर से जुड़ जाता है। मध्य पूर्व से यूरोप जाने वाले कई तेल टैंकर और व्यापारिक जहाज इसी रास्ते का उपयोग करते हैं, इसलिए इसका रणनीतिक महत्व बहुत ज्यादा है। (Photo Source: Pexels)
Bosphorus Strait (तुर्की) बोस्फोरस जलडमरूमध्य काला सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। रूस, यूक्रेन और काला सागर क्षेत्र के अन्य देशों से आने वाला अनाज, तेल और अन्य सामान इसी मार्ग से होकर वैश्विक बाजार तक पहुंचता है। (Photo Source: Pexels)