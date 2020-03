4 / 6

2005 में सलमान खान स्टारर मैंने प्यार क्यों किया रिलीज हुई थी जो सुपरहिट रही थी। इसके 6 साल बाद इसी कहानी पर हॉलीवुड फिल्म Just Go With it बनी।