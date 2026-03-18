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क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी पर रहने वाले कुछ जानवरों के दांतों की संख्या कितनी अलग और अजीब हो सकती है? जानवरों के दांत सिर्फ खाने के लिए नहीं होते, बल्कि उनका आकार, संख्या और रूप उनके शिकार करने के तरीके और लाइफस्टाइल के अनुसार विकसित हुए हैं। आइए कुछ रोचक उदाहरण देखें। (Photo Source: Pexels)