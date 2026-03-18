जानवरों के दांतों की हैरान करने वाली संख्या, कुछ के पास 0, कुछ के पास 14,000
Fascinating Animal Teeth Facts: प्रकृति ने हर जीव को उसकी लाइफस्टाइल और खाने की आदतों के अनुसार अद्भुत ढंग से तैयार किया है। कुछ जानवरों के दांत इतने असामान्य होते हैं कि देखकर आप हैरान रह जाएंगे। आइए जानते हैं कुछ जानवरों और उनके अनोखे दांतों के बारे में।
Updated: March 18, 2026 12:20 IST
क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी पर रहने वाले कुछ जानवरों के दांतों की संख्या कितनी अलग और अजीब हो सकती है? जानवरों के दांत सिर्फ खाने के लिए नहीं होते, बल्कि उनका आकार, संख्या और रूप उनके शिकार करने के तरीके और लाइफस्टाइल के अनुसार विकसित हुए हैं। आइए कुछ रोचक उदाहरण देखें। (Photo Source: Pexels)
पेंगुइन – 0 दांत पेंगुइन के मुंह में दांत नहीं होते, लेकिन मुँह के अंदर छोटे-छोटे पीछे की ओर झुके स्पाइन्स होते हैं। ये स्पाइन्स मछलियों को पकड़ने में मदद करते हैं। यानी पेंगुइन मछलियों को चबाने के बजाय उन्हें फंसाकर निगलते हैं। (Photo Source: Pexels)
बिल्ली – 30 दांत बिल्ली के 30 दांत होते हैं, जो बेहद नुकीले और तेज होते हैं। ये दांत शिकार को पकड़ने और मांस फाड़ने के लिए डिजाइन किए गए हैं। (Photo Source: Pexels)
हिप्पोपोटामस – 36 दांत हिप्पोपोटेमस के 36 दांत होते हैं। इनमें विशाल 50 सेंटीमीटर लंबे दांत शामिल हैं, जो लगातार बढ़ते रहते हैं और हड्डियों या नाव को भी तोड़ सकते हैं। (Photo Source: Pexels)
मच्छर – लगभग 47 दांत मच्छरों के पास असली दांत नहीं होते, लेकिन उनके प्रॉबोसिस (चुभने वाली सूंड) में लगभग 47 सूक्ष्म ब्लेड होते हैं। ये ब्लेड खून चूसने के लिए शरीर में घुसते हैं। (Photo Source: Pexels)
मॉनिटर लिजार्ड – 60 दांत मॉनिटर लिजार्ड के दांत पीछे की ओर झुके होते हैं। शिकार पर जब ये दांत लगते हैं, तो यह उसको पकड़ कर उसे छोड़ने नहीं देते। (Photo Source: Pexels)
मगरमच्छ – 60 से 110 दांत मगरमच्छ के दांत जीवनभर बदलते रहते हैं। ये हर दांत को लगभग 50 बार बदलते हैं। उनके दांत मजबूत और मांस काटने के लिए तैयार होते हैं। (Photo Source: Pexels)
डॉल्फिन – 80 से 100 दांत डॉल्फिन के मुंह में 80 से 100 कोन के आकार के दांत होते हैं। ये दांत मछलियों को फंसाने के लिए होते हैं, खाने के लिए नहीं। डॉल्फिन इन्हें चबाने के बजाय शिकार पकड़ने के लिए इस्तेमाल करती हैं। (Photo Source: Pexels)
ग्रेट व्हाइट शार्क – 300 तक दांत ग्रेट व्हाइट शार्क के दांत लगातार बदलते रहते हैं और ये कतारों में व्यवस्थित होते हैं। शार्क जीवनभर हजारों दांत खो देती और नए उगाती रहती हैं। (Photo Source: Pexels)