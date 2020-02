1 / 8

टाइगर श्रॉफ की फिल्म Baaghi 3 का आइटम सॉन्ग Do You Love Me रिलीज हो गया है। रिलीज के साथ ही इस गाने को लेकर विवाद भी सामने आया है। ब्रिटिश इलेक्ट्रॉनिक आर्टिस्ट ट्रॉयबोई ने दावा किया है कि तनिष्क बागची द्वारा रीमिक्स किया ये गाना दरअसल उनका ओरिजिनल सॉन्ग है। इससे पहले भी फिल्मों के आइटम सॉन्ग्स काफी चर्चा में रहे हैं। उनके चर्चा का कारण अभिनेत्रियों द्वारा ली गई फीस भी थी। आइए जानते हैं बॉलीवुड के फेमस आइटम सॉन्ग्स के लिए टॉप एक्ट्रेसेज ने कितना चार्ज किया था। (ये आंकड़े इंटरनेट पर मौजूद जानकारी के मुताबिक दिए जा रहे हैं।)