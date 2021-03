1 / 7

Ekta Kapoor reason for not getting married : बालाजी टेलीफिल्म्स की क्रिएटिव हेड, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर एकता कपूर टीवी और बॉलीवुड इंडस्ट्री की वो हस्ती हैं, जिसके साथ हर कोई काम करना चाहता है। उनके पापा जितेंद्र भी अपने जमाने के बेहतरीन एक्टर रह चुके हैं। एकता और जितेंद्र एक-दूसरे के साथ अच्छी बॉन्डिंग शेयर करते हैं। जितेंद्र की बात सुनकर ही उन्होंने अब तक शादी नहीं की है। अब तक शादी न करने का कारण उन्होंने एक इंटरव्यू में भी बताया है। (Photo: ektarkapoor/ Instagram)