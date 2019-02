1 / 18

Filmfare Glamour and Style Awards 2019: लैक्मे फैशन वीक के बाद एक बार फिर से बॉलीवुड स्टार्स अपने ग्लैमरस अंदाज को लेकर लाइमलाइट में हैं। हाल ही में शाहरुख, शाहिद, दीपिका, सोनम, काजोल, मौनी रॉय जैसी तमाम हस्तियों ने फिल्म फेयर एंड स्टाइल अवॉर्ड 2019 के रेड कारपेट पर अपना जलवा बिखेरा। सितारों की शाम से सजा यह अवॉर्ड फंक्शन मुंबई में आयोजित किया गया था। जहां पर 70 के दशक से लेकर न्यूकमर्स ने भी अपनी अदाएं बिखेरीं और लोगों को रिझाया। इस दौरान रेखा, करिश्मा, काजोल से लेकर जाह्नवी ने भी अपने स्टाइल स्टेटमेंट से फैंस को इम्प्रेस किया और अवॉर्ड जीता इस समारोह में शाहरुख और दीपिका ने Most Glamorous Star के अवॉर्ड जीता। जबकि शाहिद और सोनम को Most Stylish Star का अवॉर्ड मिला। सभी स्टार्स ने सोशल मीडिया पर अपने ग्लैमरस अंदाज को फैंस संग साझा किया है। जानिए किस स्टार को मिला कौन सा अवॉर्ड। (All Pics- Indian Express)