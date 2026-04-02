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खाना सिर्फ स्वाद नहीं होता, यह इतिहास और संस्कृति का आईना भी होता है। हम जिन व्यंजनों को किसी खास देश से जोड़ते हैं, उनकी असली शुरुआत अक्सर कहीं और से हुई होती है। समय के साथ अलग-अलग संस्कृतियों ने इन्हें अपनाया, बदला और नया रूप दिया, और यहीं से पैदा हुआ भ्रम। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ फेमस फूड्स की असली कहानी:

(Photo Source: Pexels)