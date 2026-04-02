फ्रेंच फ्राइज से लेकर डोनट तक, इन फूड्स की असली कहानी कर देगी दंग, जब जानेंगे इनके असली ओरिजिन
दुनिया भर के कई मशहूर फूड्स जिन्हें हम किसी खास देश से जोड़ते हैं, उनकी असली कहानी कुछ और ही है। फ्रेंच फ्राइज से लेकर चिकन टिक्का मसाला तक, इन डिशेज का असली origin जानकर आप हैरान रह जाएंगे। जानिए कैसे समय के साथ बदली इन फूड्स की पहचान और इतिहास।
खाना सिर्फ स्वाद नहीं होता, यह इतिहास और संस्कृति का आईना भी होता है। हम जिन व्यंजनों को किसी खास देश से जोड़ते हैं, उनकी असली शुरुआत अक्सर कहीं और से हुई होती है। समय के साथ अलग-अलग संस्कृतियों ने इन्हें अपनाया, बदला और नया रूप दिया, और यहीं से पैदा हुआ भ्रम। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ फेमस फूड्स की असली कहानी:
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Caesar Salad: इटली नहीं, मेक्सिको नाम इटालियन लगता है, लेकिन यह Tijuana में बना था। इसे एक इटालियन शेफ ने मेक्सिको में तैयार किया था। (Photo Source: Pexels)
Chicken Tikka Masala: भारत नहीं, यूनाइटेड किंगडम यह डिश भारतीय फ्लेवर जरूर रखती है, लेकिन इसे United Kingdom में बनाया गया था। ब्रिटिश लोगों के स्वाद के अनुसार इसमें क्रीमी ग्रेवी जोड़ी गई। (Photo Source: Unsplash)
Croissant: फ्रांस नहीं, ऑस्ट्रिया यह फ्रेंच ब्रेकफास्ट का हिस्सा जरूर है, लेकिन इसकी जड़ें Austria में हैं, जहां से यह पेस्ट्री फ्रांस पहुंची। (Photo Source: Pexels)
Doughnut: अमेरिका नहीं, नीदरलैंड्स डोनट्स की शुरुआत Netherlands से हुई, जहां डच लोग तली हुई मीठी डो बॉल्स बनाते थे। (Photo Source: Pexels)
Fortune Cookie: चीन नहीं, अमेरिका अक्सर इसे चाइनीज फूड माना जाता है, लेकिन यह असल में United States में बनाई गई थी। (Photo Source: Pexels)
French Fries: नाम फ्रेंच, असल में बेल्जियम नाम से लगता है कि ये फ्रांस से हैं, लेकिन असल में इनकी शुरुआत Belgium में हुई थी। वहां के लोग बहुत पहले से आलू को तलकर खाते थे, जिसे बाद में फ्रांस ने लोकप्रिय बना दिया। (Photo Source: Pexels)
Hot Dog: अमेरिका नहीं, जर्मनी हॉट डॉग का सॉसेज असल में Germany की परंपरा से आया है, जिसे बाद में अमेरिका में लोकप्रियता मिली। (Photo Source: Pexels)