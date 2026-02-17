1 /8

धरती पर मौजूद कीड़ों को हम अक्सर मामूली समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन विज्ञान बताता है कि इन छोटे जीवों में ऐसी अद्भुत क्षमताएं होती हैं, जिनकी तुलना में इंसानों की ताकत और तकनीक भी सीमित लगती है। करोड़ों सालों के विकास (Evolution) ने इन्हें ऐसे ‘नेचुरल सुपरपावर’ दिए हैं, जिन्हें देखकर वैज्ञानिक भी हैरान रह जाते हैं। आइए जानते हैं ऐसे कुछ कीड़ों के बारे में, जिनकी क्षमताएं किसी साइंस-फिक्शन कहानी से कम नहीं हैं। (Photo Source: Unsplash)