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अगर आप पहली बार ट्रेकिंग करने की सोच रहे हैं, तो भारत में ऐसे कई खूबसूरत ट्रेक मौजूद हैं जो शुरुआती लोगों के लिए बिल्कुल उपयुक्त हैं। इन ट्रेक्स में कठिन चढ़ाई कम है, लेकिन प्राकृतिक सुंदरता और रोमांच भरपूर मिलता है। बर्फ से ढके पहाड़, हरे-भरे घास के मैदान, घने जंगल और मनमोहक सूर्योदय-सूर्यास्त का अनुभव आपकी पहली हाइकिंग को यादगार बना देगा। आइए जानते हैं भारत के 7 बेहतरीन बिगिनर-फ्रेंडली ट्रेक्स के बारे में। (Photo Source: Pexels)