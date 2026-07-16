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उल्लू केवल रात में दिखाई देने वाला रहस्यमयी पक्षी ही नहीं, बल्कि प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत में उल्लुओं की कई दुर्लभ और खूबसूरत प्रजातियां पाई जाती हैं, जो जंगलों, घास के मैदानों, पहाड़ी इलाकों और यहां तक कि शहरों के आसपास भी देखी जा सकती हैं। आइए जानते हैं भारत में मिलने वाली कुछ प्रमुख उल्लू प्रजातियों के बारे में। (Photo Source: Pexels)