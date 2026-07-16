सिर्फ रात में नहीं, दिन में भी दिख सकते हैं भारत के ये खास उल्लू, हर प्रजाति की है अलग पहचान
Indian Owl Species: भारत में उल्लुओं की कई अनोखी और दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनकी अपनी अलग पहचान और विशेषताएं हैं। कोई घने जंगलों में रहता है तो कोई नदियों, घास के मैदानों या शहरों के आसपास नजर आता है। आइए जानते हैं भारत में मिलने वाले ऐसे ही 8 शानदार उल्लुओं के बारे…
Updated: July 16, 2026 12:51 IST
उल्लू केवल रात में दिखाई देने वाला रहस्यमयी पक्षी ही नहीं, बल्कि प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत में उल्लुओं की कई दुर्लभ और खूबसूरत प्रजातियां पाई जाती हैं, जो जंगलों, घास के मैदानों, पहाड़ी इलाकों और यहां तक कि शहरों के आसपास भी देखी जा सकती हैं। आइए जानते हैं भारत में मिलने वाली कुछ प्रमुख उल्लू प्रजातियों के बारे में। (Photo Source: Pexels)
ब्राउन फिश आउल ब्राउन फिश आउल आमतौर पर नदियों, झीलों और आर्द्रभूमि (वेटलैंड्स) के आसपास पाया जाता है। यह मुख्य रूप से मछलियां, मेंढक और केकड़े खाता है। इसके बिखरे हुए पंख और आंशिक रूप से पंखों से ढके पैर इसे अन्य उल्लुओं से अलग पहचान देते हैं। (Photo Source: Pexels)
फॉरेस्ट आउलेट फॉरेस्ट आउलेट भारत की सबसे दुर्लभ उल्लू प्रजातियों में से एक है। इसे कभी विलुप्त माना गया था, लेकिन वर्ष 1997 में महाराष्ट्र में दोबारा खोजा गया। यह केवल मध्य भारत में पाया जाता है और संरक्षण की नजरिए से बेहद महत्वपूर्ण प्रजाति है। (Photo Source: Pexels)
इंडियन ईगल-आउल भारत के सबसे बड़े उल्लुओं में शामिल इंडियन ईगल-आउल अपनी चमकीली नारंगी आंखों और कान जैसे लंबे पंखों (ईयर टफ्ट्स) के लिए प्रसिद्ध है। यह चट्टानी पहाड़ियों, झाड़ीदार क्षेत्रों और अर्ध-शुष्क इलाकों (सेमी-एरिड क्षेत्र) में आसानी से देखा जा सकता है। (Photo Source: Pexels)
जंगल आउलेट जंगल आउलेट आकार में छोटा होता है और मुख्य रूप से पर्णपाती जंगलों (डिसीडियस फॉरेस्ट) तथा घने वृक्षों वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। इसकी लगातार सीटी जैसी आवाज और धारियों वाला शरीर इसे आसानी से पहचानने योग्य बनाते हैं। (Photo Source: Pexels)
मॉटल्ड वुड आउल यह मध्यम आकार का उल्लू भारत के कई वन क्षेत्रों और वृक्षों से घिरे इलाकों में निवास करता है। इसकी गहरी हूटिंग आवाज और गहरे भूरे रंग की धारियों वाला शरीर इसे अन्य उल्लुओं से अलग बनाता है। (Photo Source: Pexels)
ओरिएंटल स्कॉप्स आउल यह छोटा उल्लू अपने भूरे, धब्बेदार पंखों के कारण पेड़ों की छाल में आसानी से छिप जाता है। भारत के अधिकांश हिस्सों में पाया जाने वाला यह उल्लू अक्सर दिखाई देने से ज्यादा अपनी आवाज के कारण पहचाना जाता है। (Photo Source: Pexels)
शॉर्ट-इयर्ड आउल कई दूसरे उल्लुओं के उलट, शॉर्ट-इयर्ड आउल खुले घास के मैदानों, दलदली क्षेत्रों और कृषि भूमि में रहना पसंद करता है। यह सर्दियों के मौसम में भारत के कई हिस्सों में आने वाला प्रवासी पक्षी (माइग्रेटरी बर्ड्स) है और सुबह-शाम अधिक सक्रिय रहता है। (Photo Source: Pexels)