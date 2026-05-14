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अगर आप ऐसी जगहों की यात्रा करना चाहते हैं, जहां प्रकृति का एक बिल्कुल अलग और अनोखा रूप देखने को मिले, तो दुनिया की सबसे शुष्क (ड्राई) जगहें आपके लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन हो सकती हैं। नमक के मैदानों से लेकर सदियों पुराने रेगिस्तानों तक, ये स्थान अपनी अद्भुत सुंदरता, रहस्यमयी वातावरण और रोमांचक अनुभवों के लिए मशहूर हैं। आइए जानते हैं धरती की 8 सबसे सूखी जगहों के बारे में, जिन्हें आपको अपनी ट्रैवल बकेट लिस्ट में जरूर जोड़ना चाहिए। (Photo Source: Pexels)