धरती के सबसे ड्राय डेस्टिनेशन, इन 8 जगहों पर बारिश है बेहद दुर्लभ, फिर भी है टूरिस्ट्स की पहली पसंद
अगर आप रोमांच, अनोखे प्राकृतिक नजारे और दुनिया के सबसे अलग अनुभवों की तलाश में हैं, तो धरती की ये सबसे ड्राई जगहें आपके लिए बेहतरीन विकल्प हो सकते हैं। ये स्थान अपनी अनोखी प्राकृतिक खूबसूरती, रहस्यमयी इतिहास और एडवेंचर गतिविधियों के कारण दुनियाभर के यात्रियों को आकर्षित करते हैं।
अगर आप ऐसी जगहों की यात्रा करना चाहते हैं, जहां प्रकृति का एक बिल्कुल अलग और अनोखा रूप देखने को मिले, तो दुनिया की सबसे शुष्क (ड्राई) जगहें आपके लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन हो सकती हैं। नमक के मैदानों से लेकर सदियों पुराने रेगिस्तानों तक, ये स्थान अपनी अद्भुत सुंदरता, रहस्यमयी वातावरण और रोमांचक अनुभवों के लिए मशहूर हैं। आइए जानते हैं धरती की 8 सबसे सूखी जगहों के बारे में, जिन्हें आपको अपनी ट्रैवल बकेट लिस्ट में जरूर जोड़ना चाहिए। (Photo Source: Pexels)
अल-कुफरा, लीबिया सहारा रेगिस्तान के बीचों-बीच स्थित यह ओएसिस लगभग बिना बारिश वाला क्षेत्र है। चारों तरफ फैले विशाल रेत के टीलों के बीच यह स्थान डेजर्ट एक्सप्लोरर्स के लिए खास आकर्षण रखता है। यहां अंतरिक्ष से दिखाई देने वाले विशाल ‘ग्रीन सर्कल्स’ यानी सिंचाई के गोलाकार खेत भी देखने लायक हैं। (Photo Source: Pexels)
एरिका, चिली चिली के उत्तरी हिस्से में स्थित यह तटीय शहर दुनिया के सबसे लंबे सूखे काल (ड्राई स्पेल) के लिए जाना जाता है। बारिश की कमी के बावजूद यह जगह खूबसूरत समुद्र तटों, शानदार सर्फिंग और प्राचीन ‘चिंचोरो’ ममियों के लिए मशहूर है। यहां प्रकृति और इतिहास दोनों का अनूठा मेल देखने को मिलता है। (Photo Source: Pexels)
अटाकामा डेजर्ट, चिली अटाकामा रेगिस्तान को धरती का सबसे शुष्क गैर-ध्रुवीय क्षेत्र माना जाता है। यहां के कुछ हिस्सों में सदियों से बारिश नहीं हुई है। यह जगह अपने ‘मार्स जैसे’ परिदृश्य, Valle de la Luna (चंद्र घाटी), ऊंचाई पर स्थित गर्म पानी के गीजर और दुनिया के सबसे साफ आसमान में तारों को देखने के लिए प्रसिद्ध है। एडवेंचर और एस्ट्रोनॉमी प्रेमियों के लिए यह किसी स्वर्ग से कम नहीं। (Photo Source: Pexels)
इका, पेरू अटाकामा रेगिस्तान के पास स्थित इका अपने प्रसिद्ध Huacachina ओएसिस के लिए जाना जाता है। यहां विशाल रेत के टीलों पर सैंडबोर्डिंग का रोमांच लिया जा सकता है। इसके अलावा, पास ही मौजूद रहस्यमयी ‘नाजका लाइन्स’ भी पर्यटकों को आकर्षित करती हैं, जो सूखे मौसम की वजह से सदियों से सुरक्षित हैं। (Photo Source: Pexels)
लक्सर, मिस्र लक्सर सिर्फ अपने प्राचीन मंदिरों और ऐतिहासिक धरोहरों के लिए ही नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे शुष्क शहरों में से एक होने के लिए भी जाना जाता है। यहां की सूखी जलवायु ने ‘फराओ’ की कब्रों और ‘वैली ऑफ द किंग्स’ में मौजूद रंगीन चित्रों को आज तक सुरक्षित रखा है। (Photo Source: Pexels)
मैकमर्डो ड्राई वैलीज, अंटार्कटिका यह दुनिया की सबसे शुष्क जगह मानी जाती है, जहां न बर्फ है, न नमी और न ही बारिश। यहां का परिदृश्य इतना अलग और रहस्यमयी है कि NASA भी मंगल ग्रह के मिशनों के लिए अपने उपकरणों की टेस्टिंग यहीं करता है। हालांकि यहां पहुंचना आसान नहीं है, लेकिन विशेष अभियानों के जरिए इस अद्भुत स्थान की यात्रा की जा सकती है। (Photo Source: Pexels)
पेलिकन पॉइंट, नामीबिया जहां नामीब रेगिस्तान अटलांटिक महासागर से मिलता है, वहां स्थित पेलिकन पॉइंट बेहद कम वर्षा वाला क्षेत्र है। हालांकि यहां अक्सर समुद्री धुंध छाई रहती है। यह जगह सील्स के साथ कयाकिंग करने और दुनिया के सबसे पुराने व ऊंचे रेत के टीलों को समुद्र से मिलते देखने के लिए मशहूर है। (Photo Source: Unsplash)