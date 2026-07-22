इतिहास, वास्तुकला और प्राकृतिक सुंदरता देखना हैं तो जाएं हम्पी, ये 7 जगहें बना सकती हैं ट्रिप को यादगार
Best places to visit in Hampi: भारत का लगभग हर शहर अपने अंदर एक समृद्ध इतिहास और संस्कृति समेटे हुए लेकिन। इन्हीं में से एक हम्मी भी है, जहां आप इतिहास, वास्तुकला और प्राकृतिक सुंदरता देखे जा सकते हैं।
भारत में घूमने के लिए कई खूबसूरत जगहें हैं, जो अपने अंदर एक समृद्ध इतिहास समेटे हुए हैं। इन्हीं में से एक हम्पी है जो कर्नाटक के विजयनगर जिले में स्थित भारत के सबसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थलों में से एक है। यह कभी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था, जिसे 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच दक्षिण भारत का सबसे समृद्ध और शक्तिशाली साम्राज्य माना जाता था। (Photo Source: Pexels)
हम्पी अपने विशाल मंदिरों, महलों, पत्थर की अद्भुत नक्काशी, विशाल चट्टानों और प्राकृतिक सुंदरता के लिए दुनियाभर में मशहूर है। यहां तक कि यूनेस्को ने हम्मी को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया है। आइए जानते हैं यहां की खूबसूरत जगहों के बारे में। (Photo Source: Pexels)
1- विरुपाक्ष मंदिरहम्मी का सबसे प्रसिद्ध और प्राचीन विरुपाक्ष मंदिर भगवान शिव के विरुपाक्ष स्वरूप को समर्पित है। यह मंदिर 7वीं शताब्दी से पूजा का केंद्र माना जाता है और यहां आज भी नियमित पूजा-पाठ होती है। यहां आपको पत्थरों पर बनी शानदार नक्काशी देखने को मिलेगी। साथ ही मंदिर के अंदर मौजूद प्राचीन पिनहोल कैमरा प्रभाव, जहां गोपुरम की उल्टी छवि दिखाई देती है। (Photo Source: Pexels)
2- विट्ठल मंदिरहम्मी की सबसे प्रतिष्ठित इमारतों में से एक विट्ठल मंदिर अपनी अद्भुत वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। यहां पत्थर का रथ देखने को मिलेगा, जो भारत के सबसे प्रसिद्ध स्मारकों में से एक है। साथ ही संगीत स्तंभ है, जिनके बारे में माना हाता है कि इन्हें छूने से अलग-अलग ध्वनियां निकलती हैं। (Photo Source: Pexels)
3- हेमकूटा पहाड़ीविरुपाक्ष मंदिर के पास स्थित हेमकूटा पहाड़ी अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता है। यह जगह सूर्योदय और सूर्यास्त के समय और भी खूबसूरत हो जाती है। यहां दर्जनों छोटे-बड़े प्राचीन मंदिर हैं। साथ ही आप पूरे हम्पी शहर का शानदार नजारा देख सकते हैं। (Photo Source: Pexels)
4- मांतगा हिलहम्मी के सबसे ऊंचे व्यू-पॉइंट में से एक मांतगा हिल भी है, जहां से तुंगभद्रा नदी, मंदिरों और खंडहरों का मनमोहक दृश्य देखने को मिलता है। अगर आपको ट्रेकिंग पसंद है तो यहां जा सकते हैं। (Photo Source: Indian Express)
5- कमल महलयह इमारत अपने कमल के फूल जैसी आकृति के लिए प्रसिद्ध है। इसका डिजाइन इस तरह किया गया है कि गर्मी के मौसम में भी ठंडक बनी रहती है। यह जगह कभी शाही महिलाओं के विश्राम स्थल के रूप में उपयोग किया जाता था। (Photo Source: Pexels)
6- हाथीशालाविजयनगर साम्राज्य के शाही हाथियों को यहीं रखा जाता था. यहां आप 11 विशाल गुंबददार कक्ष देख सकते हैं। इसके साथ ही मजबूत पत्थर की संरचना और अलग-अलग स्थापत्य शैली भी देखने को मिलेगी। (Photo Source: Freepik)