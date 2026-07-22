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भारत में घूमने के लिए कई खूबसूरत जगहें हैं, जो अपने अंदर एक समृद्ध इतिहास समेटे हुए हैं। इन्हीं में से एक हम्पी है जो कर्नाटक के विजयनगर जिले में स्थित भारत के सबसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थलों में से एक है। यह कभी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था, जिसे 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच दक्षिण भारत का सबसे समृद्ध और शक्तिशाली साम्राज्य माना जाता था। (Photo Source: Pexels)