अगर लद्दाख जा रहे हैं, तो इन 10 ऑफबीट जगहों को अपनी ट्रैवल लिस्ट में करें शामिल
Ladakh Travel Guide: लद्दाख सिर्फ पैंगोंग झील और नुब्रा वैली तक सीमित नहीं है। यहां कई ऐसे ऑफबीट डेस्टिनेशन भी हैं, जहां प्राकृतिक सुंदरता, प्राचीन मठ, गर्म पानी के झरने और स्थानीय संस्कृति का अनूठा अनुभव मिलता है। अगर आप भीड़ से दूर सुकूनभरी यात्रा चाहते हैं, तो ये 10 जगहें आपकी ट्रैवल लिस्ट में…
अगर आप लद्दाख की मशहूर पैंगोंग झील, नुब्रा वैली और खारदुंग ला से आगे कुछ नया तलाशना चाहते हैं, तो यहां की कई ऑफबीट जगहें आपका इंतजार कर रही हैं। ये स्थान भीड़-भाड़ से दूर हैं और यहां आपको बर्फ से ढके पहाड़, शांत घाटियां, प्राचीन मठ, गर्म पानी के प्राकृतिक झरने और स्थानीय संस्कृति को करीब से देखने का मौका मिलता है। आइए जानते हैं लद्दाख की 10 ऐसी अनदेखी जगहों के बारे में, जो आपकी यात्रा को यादगार बना सकती हैं। (Photo Source: Pexels)
बसगो कभी लद्दाख की शाही राजधानी रहा बसगो अपने मिट्टी से बने प्राचीन किले और लाल रंग के पुराने मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। यहां के ऐतिहासिक खंडहर इतिहास प्रेमियों और फोटोग्राफी के शौकीनों को बेहद आकर्षित करते हैं। (Photo Source: Pexels)
चुमाथांग चुमाथांग अपने प्राकृतिक गर्म पानी के सल्फर युक्त झरनों के लिए जाना जाता है। सिंधु नदी के किनारे स्थित यह शांत गांव लंबी यात्रा की थकान मिटाने के लिए बेहतरीन जगह है। यहां गर्म झरनों का आनंद लेते हुए आसपास के पहाड़ों का खूबसूरत नजारा देखा जा सकता है। (Photo Source: Pexels)
चुशुल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल (LAC) के पास स्थित चुशुल अपने ऐतिहासिक महत्व और युद्ध स्मारक के लिए जाना जाता है। यहां का शांत वातावरण, विशाल मैदान और वीर सैनिकों की याद में बना स्मारक यात्रियों को भावुक और प्रेरित करने वाला अनुभव प्रदान करता है। (Photo Source: Pexels)
देमचोक भारत-चीन सीमा के पास स्थित देमचोक लद्दाख की सबसे ऑफबीट जगहों में से एक है। यहां जाने के लिए विशेष परमिट की आवश्यकता होती है। यह स्थान सीमावर्ती जीवन, प्राकृतिक सुंदरता और चांगथांग क्षेत्र के अनछुए परिदृश्यों को करीब से देखने का अवसर देता है। (Photo Source: Pexels)
हानले हानले दुनिया के सबसे ऊंचे एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी में से एक के लिए प्रसिद्ध है। साफ आसमान और न्यूनतम प्रकाश प्रदूषण के कारण इसे भारत का प्रमुख डार्क स्काई रिजर्व माना जाता है। यहां का प्राचीन हानले मठ और विशाल मैदान प्रकृति प्रेमियों और एस्ट्रो-टूरिज्म के शौकीनों के लिए खास आकर्षण हैं। (Photo Source: Pexels)
पनामिक नुब्रा घाटी के अंतिम छोर पर स्थित पनामिक अपने औषधीय गुणों वाले गर्म पानी के झरनों के लिए जाना जाता है। ऊंचे पहाड़ों से घिरा यह गांव ट्रेकिंग और स्थानीय लद्दाखी लाइफस्टाइल को करीब से समझने का शानदार अवसर देता है। (Photo Source: Pexels)
रंगदुम सुरु घाटी के बीच स्थित रंगदुम एक शांत और बेहद खूबसूरत स्थान है। चारों ओर बर्फ से ढकी चोटियां और हरे-भरे मैदान इसे मनमोहक बनाते हैं। पहाड़ी पर स्थित 18वीं शताब्दी का रंगदुम मठ यहां की आध्यात्मिक और ऐतिहासिक पहचान है। (Photo Source: Pexels)
सुमूर जहां अधिकतर पर्यटक डिस्किट जाते हैं, वहीं सुमूर अपेक्षाकृत शांत और कम भीड़ वाला गांव है। यहां स्थित समस्तानलिंग मठ, रेतीले टीलों का शांत वातावरण और आध्यात्मिक माहौल इसे खास बनाते हैं। (Photo Source: Pexels)
तुरतुक तुरतुक भारत का आखिरी गांव है, जो नियंत्रण रेखा (LoC) के करीब स्थित है। वर्ष 1971 तक यह पाकिस्तान का हिस्सा था। यहां की बाल्टी संस्कृति, स्थानीय भाषा और खुबानी के बाग इसे लद्दाख के अन्य इलाकों से बिल्कुल अलग पहचान देते हैं। हरियाली और पहाड़ों का अनोखा मेल यहां का प्रमुख आकर्षण है। (Photo Source: Pexels)