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अगर आप लद्दाख की मशहूर पैंगोंग झील, नुब्रा वैली और खारदुंग ला से आगे कुछ नया तलाशना चाहते हैं, तो यहां की कई ऑफबीट जगहें आपका इंतजार कर रही हैं। ये स्थान भीड़-भाड़ से दूर हैं और यहां आपको बर्फ से ढके पहाड़, शांत घाटियां, प्राचीन मठ, गर्म पानी के प्राकृतिक झरने और स्थानीय संस्कृति को करीब से देखने का मौका मिलता है। आइए जानते हैं लद्दाख की 10 ऐसी अनदेखी जगहों के बारे में, जो आपकी यात्रा को यादगार बना सकती हैं। (Photo Source: Pexels)